Plön : „Weidezaunband“ reißt Gäste vom (Melk-)Hocker

Jubiläumskonzert zum 13. Geburtstag der Band in der Plöner Schiffsthalhalle mit 250 Besuchern ausverkauft.

von Michael Kuhr

02. April 2019, 13:24 Uhr

„Wer weiß, ob wir die 25 schaffen“, sagten sich die Mitglieder der „Weidezaunband“ und organisierten kürzlich ein großes „Jubiläumskonzert“ zum 13-jährigen Bestehen in der Plöner Schiffsthalaula. Der Abend war mit 250 Gästen ausverkauft, und man amüsierte sich wieder einmal köstlich. Denn: zusätzlich zur Musik gab es Döntjes, Anekdoten und „Mental-Magie“ von und mit Bandmitglied Christof Peters, weithin auch bekannt als „Butler Ernst Alfred“. „Das ist richtig Unterhaltung, im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt er.

Die Weidezaunband, das sind: Reinhard Zielonka (71, Künstlername „Ray C. Lonka“), von Beruf Foto-Grafik-Designer, er spielt Gitarre, Banjo, Dudelsack und selbst gebauten Teekistenbass; Sönke Timm (50, „Sunny Times“), Tonmeister am Theater Kiel, er bedient die zwölfsaitige Wandergitarre und die akustische Bassgitarre; Florian Zurheide (52, „Flo Jo“), Dozent und Ausbilder für Pflegeberufe, er spielt Trijon, Bass und Gitarre; Michael Hesse (40, „Mike L.“), er arbeitet als Pressesprecher für die Sana-Kliniken Eutin und ist in der Band für Gitarre, Bass und Mandoline zuständig sowie Christof Peters (62, „C P“), Orgelbauer und freischaffender Unterhaltungskünstler, er spielt rund zwölf Instrumente, darunter Melodika, Zieharmonika, Concertina und Ukulele. Alle Fünf singen außerdem.

Entstanden war die Band mit dem doppeldeutigen Namen, den sich Zielonka ausdachte, damals aus der Nachbarschaft, sozusagen über den Gartenzaun hinweg. „Wir sind alle aus Rixdorf (Gemeinde Lebrade), wohnen auch alle noch da, und zehn Prozent der 50 Bewohner bilden eine Kapelle“, weist Peters auf einen bemerkenswerten Fakt hin. Zuvor habe jeder für sich musiziert: Flo Jo und Sunny Times vor gut 30 Jahren in einer Punkband, Mike L. machte früher Tanzmusik in Köln, Ray C. Lonka und C P sind seit 35 Jahren als „Die volle Spielmannswucht“ bekannt.

„Unsere Kinder wollten damals beim Rixdorfer 1. Mai-Fest etwas aufführen und wir Väter sollten die Musik dazu machen“, erinnert sich Peters. Ausgesucht hätten sich die Lütten „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Nach dieser Premiere folgte im Sommer 2006 eine Einladung zu einer Silberhochzeit in Lebrade. Die Gage: ein Grillabend. Ohne viel Probenaufwand ging es damals rund auf der Bühne mit „Proud Mary“ (Ike und Tina Turner) und „Eisgekühlter Bommerlunder“ von den Toten Hosen.

Zehn bis zwölf Auftritte im Jahr absolviert die Band mit inzwischen verfeinertem und anspruchsvollerem Repertoire aus 40 Stücken, die seltener zu hören sind, wie etwa „Personal Jesus“ von Depeche Mode und „Model“ von Kraftwerk. „Es ist immer mehrstimmiger Gesang ohne akustisch elektrische Verstärkung“, meint Peters.

„Wir werden meist geschenkt, als Geburtstagsüberraschung“, zieht er augenzwinkernd den Bekanntheitsradius der Gruppe von Lebrade bis Plön. Einmal habe auch man in Niedersachsen gespielt. Der Stage Dress bestehe immer aus karierten Hemden, passend zum ländlich-proletarischen Weidezaun. „Weidezaunband“ leite sich ab von der weißen Litze, mit der Pferdekoppeln gesichert werden. Ursprünglich habe man sich „The good Boys“ (Blues Brothers) nennen wollen, doch trügen eine Punk- und eine Rockerband im Süden schon diesen Namen.

Das Jubiläumskonzert wurde aufgezeichnet und soll im Herbst als Live-CD erhältlich sein. Am Abend zuvor warb übrigens durch Kontakt zu Moderator Peter Stahl die NDR Welle Nord in einer Sendung über Schleswig-Holsteinische Musikgruppen für den Auftritt und spielte die Eigenkomposition „Out of my Head“.

Wer die „Weidezaunband“ live erleben möchte: Zwei Termine stehen bereits fest. Am 7. Juni spielen die Musiker zwischen 18 und 22 Uhr zur „Spätschicht“ in den Holtenauer Arkaden in Kiel, am 3. August sind sie zu Gast in der Alten Schlossgärtnerei in Plön zur „Gartennacht“.