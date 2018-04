Wehrführer der Gemeinde Kasseedorf bestätigt und vereidigt

von Alexander Steenbeck

Eine für die Gemeinde Kasseedorf ungewöhnliche Vereidigung von Wehrführern nahm Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung dieser Wahlperiode vor. Eigentlich sei es üblich, dies anlässlich von Feiern bei den Wehren zu machen. Um die Gewählten jedoch zeitnah nicht nur zu bestätigen, sondern auch zu vereidigen, waren Gemeindewehrführer Lennart Hamel, sein Stellvertreter Martin Stahl sowie der Ortswehrführer aus Griebel-Vinzier, Julian Wilken, und dessen Stellvertreter Claus-Henning Prüß, in die Schulscheune nach Kasseedorf gekommen. Alle erhielten nach einstimmiger Bestätigung ihre Ernennungsurkunden.

Neuigkeiten hatte Voß zum Thema Finanzen parat: Der Bescheid über 426 000 Euro an Fehlbetragszuweisungen für 2010 bis 2013 sei gerade eingegangen. Was für die Jahre bis 2016 zu erwarten sei, sei noch offen. „Kasseedorf wird eine arme Gemeinde bleiben“, lautete ihr Fazit. Daran ändere auch nichts, dass man für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter in Schönwalde über die zurückliegenden Jahre einen Ertrag von 20 000 Euro habe erwirtschaften können. Allein der Winterdienst in den ersten drei Monaten des Jahres habe diese Summe verschlungen. Für das Jahresende werde sich die neu gewählte Vertretung mit einem Nachtragshaushalt beschäftigen müssen.

Gab es beim Straßenausbau noch Beschlüsse mit Gegenstimmen (wir berichteten) fassten die Gemeindevertreter alle übrigen Beschlüsse einstimmig. Drei Bürger wurden als Schöffen am Amtsgericht Eutin vorgeschlagen und die Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 sowie die Mehrausgaben der Jahre genehmigt. Zudem wurde der Beschluss zu den Abwägungen und der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 14 für das Betriebsgelände des Asphaltmischwerkes in Stendorf gefasst.