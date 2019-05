Eutin : Weber-Tage zwischen Orient und Okzident

Das Faible des Eutiner Komponisten an der Musik anderer Kulturen ab 2. Juni im Fokus.

von Alexander Steenbeck

29. Mai 2019, 15:31 Uhr

Eutin | Es ist eine eher unbekannte Seite von Carl Maria von Weber: das Faible des Eutiner Komponisten an der Musik anderer Kulturen. Die 24. Auflage der Eutiner Werber-Tage laden deshalb ein zu einer völkerverbindenden Musikreise. Im Mittelpunkt steht Webers Faszination für die Musik des Orients. Gleichzeitig stelle man damit eine Parallele zu den diesjährigen Aufführungen der Eutiner Festspiele her, so Martin Karl-Wagner, Koordinator der Eutiner Weber-Tage. Denn die präsentieren im Sommer „Abu Hassan“, eine Familien-Oper nach „Tausend und einer Nacht“.

Gleich an neun Spielstätten wird es orientalisch – aber nicht nur, wie Karl-Wagner betont. Denn das Programm der Weber-Tage ist bunt gemischt. „Weber ist nicht nur Romantik. Er war Europäer“, betont Karl-Wagner.

Los geht es am 2. Juni mit „Weber, Mozart und der Klang der Ferne“. Bei dem Eröffnungskonzert erklingt Musik über exotische Länder des Orients und Asiens. „Um die exotischen Sujets klanglich erlebbar zu machen, wurde zu Mozarts Zeit das Orchester um eine Vielzahl von Schlaginstrumenten erweitert, sagt Karl-Wagner. Insofern verwundert es nicht, wenn auch am 14. Juni bei „Carl Maria von Weber und der Orient“ Percussion bei einem Barockorchester eine Rolle spielt. Gleich drei syrisch-türkische Musiker sollen zeigen, „wie es früher geklungen hat“, so Karl-Wagner. Das Konzert – für das extra auch mit Plakaten auf türkisch geworben wird – wird tagsdrauf in Kiel und am 16. Juni in Ahrensburg wiederholt.

Nach Kammermusik, Singspiel sowie Drei-Gänge-Menü und musikalisch-umrahmten Vortrag zu Weber und Johann-Heinrich Voß enden die Weber-Tage am 23. November mit einem Konzert der Kreismusikschule im Rittersaal des Eutiner Schlosses.

Zu den Weber-Tagen hat Karl-Wagner eine neue Plakat-Serie entwickelt, die er Geschäften anbietet. „Es gibt mittlerweile sehr wenig Plakatflächen in der Stadt“, sagt der Musiker. Die vierfarbigen und mitunter sehr humorvollen Motive werden individuell mit den Interessierten abgestimmt. Wer möchte, dem liefert Karl-Wagner zudem die nötige Dekoration für Schaufenster, Tresen und Co. Weitere Infos unter www.eutiner-weber-tage.de.