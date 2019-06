Eutin : Weber-Gymnasium: Spielplatz ist ab 18 Uhr zu

Vandalismus-Prävantion: Die Spielplatznutzung auf dem Schulhof des Gymnasiums ist künftig nur bis 18 Uhr erlaubt.

von Constanze Emde

21. Juni 2019, 12:43 Uhr

Eutin | Einen Zaun um das Weber-Gymnasium als Schutz vor Vandalismus und nächtlichen Hinterlassenschaften zu ziehen, sei keine Lösung. So lautete der Tenor von Schulleiterin Iris Portius und Fachbereichsleiter Martin Klehs, der sich im jüngsten Schulausschuss am Donnerstagabend erneut gegen einen Zaun aus sprach.

Seitdem die Polizei vermehrt den Schulhof und das Gelände bestreife, sei der Vandalismus etwas weniger geworden. Doch was den Beamten bislang wenig Handlungsraum gab, war die Tatsache, dass der Schulhof auch als öffentlicher Spielplatz deklariert war. Deshalb schlug Klehs vor, den Spielplatzzugang auf eine bestimmte Uhrzeit zu begrenzen. Die zuerst favorisierte Uhrzeit von 16 Uhr, die die Direktorin vorschlug, weil dann der Schulbetrieb zu Ende sei, wurde von der Mehrheit des Ausschusses nicht getragen. Zu früh für Berufstätige mit Kindern und außerdem seien noch Sportvereine deutlich länger in der Halle des Weber-Gymnasiums – lauteten die Argumente. Einstimmig entschied sich der Ausschuss schließlich für die Begrenzung der Spielplatznutzung auf 18 Uhr. Danach könne die Polizei künftig anders agieren. Wolfram Reuter, Leiter des Ermittlungs- und Bezirksdienstes im Eutiner Revier, bat Stadt und Schulen darum, Vandalismusschäden auch anzuzeigen. Da seien bislang nur wenige Anzeigen bei der Polizei aufgelaufen. Neben Vandalismus an Schulen verwies Reuter darauf, dass das Problem mit „auffälligen Jugendlichen“ nicht nur am Weber-Gymnasium, sondern im Seepark sowie Schloßpark zu merken sei. Am Beispiel kleiner See sei zu sehen, dass durch erfolgreiche Ermittlungsarbeit auch diverse Straftaten aufgeklärt werden konnten, so Reuter. „Aber leider ist uns tägliche Bestreifung in dem Umfang an allen Schulhöfen personell gar nicht möglich“, sagte Wolfram Reuter. Er befürwortete die Idee des Ausschusses, auch am Kleinen See über eine zeitliche Befristung der Spielplatznutzung nachzudenken. Aus polizeilicher Sicht sei dort die Befristung ab 20 oder 21 Uhr sinnvoll, dann seien die Sportvereine auch aus der Halle. Zu einem Beschluss an der Schule am Kleinen See wollte sich der Ausschuss unter der Vorsitzenden Monika Obieray (Grüne) dann aber doch noch nicht durchringen. Dies sei nach der Sommerpause wieder auf der Tagesordnung, wenn generell über Befristungen der öffentlichen Nutzung auch an anderen Schulen noch mal gesprochen werden soll.