„Weber-Goldies“: Abi vor 50 Jahren

vergrößern 1 von 2 Foto: Privat (2) 1 von 2

Eine Zeit großer Veränderungen brach an, als an der Eutiner Weber-Schule 20 junge Frauen ihr Abitur bestanden. „Wir verließen die Schule in der Überzeugung, dass sich Familie und Beruf vereinbaren lassen müssen, erinnert sich Erika Jahnke, die zu den Abiturientinnen gehörte. „Und unsere Deutsch- und Klassenlehrerin Gertrud Heitmann hat uns darin auch bestärkt.“

Das war 1967, im Morgengrauen der 68er-Revolte. Nicht nur in Eutin wurden Mädchen und Jungen noch getrennt in Gymnasien unterrichtet.

50 Jahre später trafen sich am Wochenende 16 der 20 Abiturientinnen wieder, im Haus Jahnke in Röbel wurden Erinnerungen ausgetauscht, es wurde Kaffee getrunken und zum Abend hin gemeinsam ein Spargelessen zubereitet. Die weiteste Anreise hatten Teilnehmerinnen, die auf Mallorca, in Südfrankreich und in Innsbruck leben.

Das erste Wiedersehen hatte die Klasse schon zehn Jahre nach dem Abitur. Seither gab es Treffen im Rhythmus von fünf Jahren.

Tatsächlich hätten fast alle aus der Klasse ein Studium absolviert, schildert Erika Jahnke. Drei Ärztinnen, eine Juristin, eine Bibliothekarin, eine Künstlerin und eine Apothekerin seien unter den ehemaligen Abiturientinnen, auffallend viele seien aber Lehrerin geworden – wie auch Erika Jahnke, die bis zu ihrer Pensionierung die Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin geleitet hat.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand sei das jüngste Treffen spürbar entspannter gewesen als frühere. Und sie zitiert aus der E-Mail einer Teilnehmerin: „Es war ein anregendes, sehr herzliches Treffen.“ Und: „Die Weber-Goldies sind doch eine starke Truppe.“

Mit einer festen Absichtsbekundung endete das Klassentreffen: Das nächste Treffen wird nicht erst in fünf, sondern schon in zwei Jahren stattfinden.

von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Jun.2017 | 13:21 Uhr