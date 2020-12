Eutin : Weber-Café auf dem Wochenmarkt – echte Handarbeit trotzt Corona

Anne Neumann und ihr Team vom Weber-Café haben trotz Lockdown investiert und den Wochenmarktbetrieb professionalisiert.

15. Dezember 2020, 13:38 Uhr

Eutin | Als vielen Geschäftstreibenden wegen der Corona-Einbußen im Frühjahr ganz anders wurde, krempelte Anne Neumann ihr Konzept fürs Weber-Café um. Seit dem Sommer öffnet sie nur noch an den Wochenenden und erweitert stetig ihr Wochenmarktangebot in Eutin und im nächsten Jahr ist ein weiterer geplant. „Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und der Marktstand macht unglaublich viel Spaß im direkten Feedback mit den Kunden“, sagt die 41-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Mann Marco Scharge (43) hat sie 2016 im Geburtshaus des großen Eutiner Komponisten Weber viele Chancen und Möglichkeiten gesehen – allen voran die, sich selbst zu verwirklichen.

Ein Hausbesuch.

Bäckerei seit 1898 im historischen Gebäude

Wer am Seiteneingang der Backstube klingelt, liest noch den Namen der Vorgänger: Seit 1898 war Bäckerei Schade im hinteren Teil des Carl-Maria-von-Weber-Hauses an der Lübecker Straße verwurzelt. Anne Neumann und Marco Scharge pflegen gern Traditionen und verbinden seit ihrer Ankunft in ihrer Wahlheimat Eutin Altes mit Neuem.

Komplettsanierung: Charme der Vergangenheit bleibt erhalten

Das Betreiberpaar des Weber-Cafés hauchte den Räumen mithilfe einer Komplettsanierung neues Leben ein, ohne den Charme der Vergangenheit zu vernichten. Weber im Portrait über dem Kamin, Scherenschnitte an der Wand – stilvoll passendes Mobiliar im Café und beide haben für Gäste immer ein Lächeln auf den Lippen.

„Wir machen alles selbst. Von Hand mit Herz, Liebe und Zeit“

In der kleinen Backstube duftet es. Ihre rechte Hand Hanna Clauss rührt gerade die Aprikosenmarmelade für den Kuchen an, der Teig für das Dinkelbrot darf neben dem für die Walnussbrötchen ruhen. Die Hefeteige sind in der Kühlung – morgen früh ab vier Uhr werden sie belegt und fertig gebacken, um frisch ins Bäckereiauto verladen und auf dem Eutiner Markt verkauft zu werden. Dort hat sich das Weber-Café längst seine Kunden erarbeitet. Zehn, 15 oder mehr Menschen in einer Schlange sind keine Seltenheit. Die Menschen warten gern, denn sie wissen, dass die Aufschrift auf Anne Neumanns Schild der aktuellen Kuchen und Brote – „mit Liebe und Herz zum Handwerk“ – zu schmecken ist, egal ob in Kuchen, Brot oder Brötchen. „Wir achten bei uns im Café auf regionale Produkte, Eier vom Frohberghof, Gemüse und Obst von Lüth, Wurst von Draheim. Das ist uns wichtig“, sagt Anne Neumann.

Bei der Zubereitung ihrer Backwaren legt sie Wert auf alte Handwerkskunst.

Jedes Brot, jedes Brötchen wird von Hand ausgewogen, geformt und aufs Blech gelegt. „Egon und Eva, der Roggen- und Weizensauerteig, sind zusammen mit bestem Mehl sowie ganz viel Zeit zum Ruhen der Teige und einer schonenden Aufarbeitung das Geheimnis unseres Brotes“, sagt Anne Neumann. Kunden hätten dies nicht zuletzt im Geschmack und der Bekömmlichkeit bemerkt.

„Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, auf dem Markt zu verkaufen“

„Ihre Kuchen schmecken so lecker, aber sie sind überhaupt nicht gut für meine Hüften“, erinnert Anne Neumann die Worte eines Kunden, der sich freute, dass er wenigstens auf dem Wochenmarkt in Corona-Zeiten ihre Kuchen und Brote bekam, wenn er schon nicht im Café Gast sein konnte.

„Corona betrachten wir zweigeteilt: Einerseits hatten wir Zeit, endlich mal Rezepte auszuprobieren, zu denen wir neben Cafébetrieb und Wochenmarkt gar nicht gekommen waren. Andererseits aber waren wir froh, dass wir die Marktoption haben, um wenigstens darüber Einnahmen zu generieren“, sagt Anne Neumann. Als jeder sparte und sparen musste, investierten Anne Neumann und ihr Mann in die Zukunft: Aus dem Pavillion mit Tischdecken und Kuchenverkauf auf dem Eutiner Marktplatz wurde ein echtes Wochenmarkt-Auto mit Tresen.

Statt Sparmaßnahmen wurde investiert und der Verkauf auf dem Wochenmarkt immer professioneller

„Mein Mann hatte im Sommer nach Café-Eröffnung, die Idee, mal auf dem Markt ein paar Flyer zu verteilen und Werbung für uns zu machen“, erinnert sich die 41-Jährige. „Und wenn ich schon mal da bin, könnte ich doch auch gleich ein bisschen Kaffee und Kuchen anbieten“, sagte Marco Scharge dann und nahm zwei Bleche mit. Sie ergänzen sich perfekt, er ist ihre „Feuerwehr“, wenn es brennt, obwohl er einen eigenen Fulltime-Job in der Baustoffbranche hat. Binnen kürzester Zeit seien die zwei Bleche leer gewesen. Aus zwei wurden vier, aus vier sechs, aus sechs acht und schließlich deutlich mehr Bleche. „Kommen sie jetzt immer?“, habe eine Kunden erfreut wissen wollen und bei dem Betreiberpaar des Weber-Cafés die offene Frage herausgekitzelt: „Ja, warum eigentlich nicht?“

Anne Neumann macht die Meisterprüfung im nächsten Jahr

Ohne Corona, da sind beide überzeugt, hätten sie den neuen Rhythmus für den Markt, das Café und sich nicht so schnell gefunden. „Die Produktion für den Wochenmarkt an zwei Tagen zusätzlich zum Sechs-Tage-Betrieb des Cafés zu leisten, war auf Dauer nicht drin und Mitarbeiter, die so ticken wie wir und auf althergebrachte Weise backen, sind schwer zu finden“, sagt Anne Neumann.

Von klein auf bei Oma gelernt

Sie selbst verdanke ihr Können ihren Meistern Dietmar Kappel und Manfred Schellin, ihrer Oma, bei der sie schon als kleines Mädchen immer mitkochte und backte und ihrem Perfektionismus gepaart mit Neugier. „Was ich kann, habe ich mir selbst beigebracht, bis ich mich schließlich entschieden habe, selbst den Bäckermeister zu machen“, sagt sie. Nächstes Jahr hat sie ihre Prüfung.

2016 wurde der Traum der eigenen Immobilie – fürs Wohnen udn Arbeiten – Wirklichkeit

Anne Neumann ist eigentlich gelernte Zahnarzthelferin aus Niedersachsen. An den Wochenenden, in denen sie in den ersten Jahren der Fernbeziehung ihren Marco in Kiel besuchte, probierte sie diverse Rezepte aus, verschenkte die Ergebnisse an Nachbarn und Freunde. „So, wie das schmeckt, kannst du dafür eigentlich auch Geld nehmen“, habe ihr Marco irgendwann gesagt und den Stein ins Rollen gebracht. Für Veränderung waren beide offen, suchten eine lange Weile nach einer passenden Immobilie, in der sie wohnen und dem Traum der eigenen Handwerksbackkunst verwirklichen konnten – und fanden das Geburtshaus Webers in Eutin zum Verkauf.

„Die Menschen haben uns die Chance gegeben, unser Können zu beweisen.“

„Wir wussten, es braucht viel Phantasie und wir waren glücklicherweise rückblickend unbedarft genug, um diesen Schritt zu wagen“, sagen beide. Erst Stück für Stück habe sich offenbart, was mit der Selbstständigkeit und der Komplettsanierung alles verbunden sei. „Aber wir haben es zusammen geschafft und das zählt. Die Menschen haben uns hier ganz wunderbar aufgenommen, Mut zugesprochen und uns die Chance gegeben, unser Können zu beweisen. Wir fühlen uns wirklich sehr wohl und angekommen“, sagt Marco Scharge. Wenn Corona es wieder zulasse, sollen auch die beliebten Backkurse in der kleinen Backstube wieder weitergehen.