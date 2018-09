Wasserverlust doch noch nicht gefunden

Grebin: Suche nach dem Leck geht weiter / Wird Wassernetz verkauft?

von shz.de

19. September 2018, 12:37 Uhr

Die Euphorie hielt nicht lange an. Noch im Grebiner Geschäftsausschuss Anfang September hatte Grebins Bürgermeister Gerhard Manzke aufgrund einer Rohrnetzanalyse von „Holstein Wasser“ frohlockt, das Leck in der Wasserleitung zu 99,9 Prozent gefunden zu haben. Keinen Zweifel gibt es bisher allerdings nur, dass das Leck durch einen Haarriss verursacht wird und im Behler Weg zu suchen ist.

Denn die Ernüchterung folgte wenig später, als Grabungen nahe des Wohnparks dann doch kein Leck ergaben. „An der Leitung Behler Weg zwischen Grebin und dem Wohnpark war alles trocken“, schilderte Bürgermeister Gerhard Manzke am Dienstagabend der Gemeindevertretung. Nun sollte am gestrigen Mittwoch noch ein zweiter eingebauter Schieber den Bereich auf rund 600 Metern zwischen der Zufahrt zum Grebiner Raum und dem Wohnpark weiter eingrenzen. Mit dem Ziel festzustellen, ob das Leck weiter in Richtung Behl oder zwischen den beiden Schiebern liegt.

Wie bereits im OHA berichtet, versickern täglich geschätzt 30 000 Liter Wasser im Erdreich. Das sind rund 1,5 Kubikmeter pro Stunde. „Vor fünf Jahren, als ich noch Vorsitzender des Geschäftsausschusses war, fiel mir auf, dass wir immer mehr an Holstein-Wasser bezahlen, als wir einnehmen“, blickte Manzke zurück auf den Zeitraum, als der Wasserverlust erstmals bemerkt wurde.

Das habe sich weitere zehn Jahre zurückverfolgen lassen, in denen ebenfalls mehr Ausgaben als Einnahmen zu Buche schlugen. So könne davon ausgegangen werden, dass seit 15 Jahren Trinkwasser aus einem Leck im Boden versickert. Zu 99 Prozent könne laut Manzke aber ausgeschlossen werden, dass jemand die Leitung anzapft.

Die Gemeinde Grebin überlegt, ihr komplettes Wassernetz zu verkaufen oder einen Betriebsführungs- und Betreuungsvertrag abzuschließen. Jetzt sollen erst einmal Angebote eingeholt werden. Infrage kommen der Zweckverband Ostholstein, Holstein-Wasser und die Stadtwerke Plön. Laut Bürgermeister Gerhard Manzke werde das Netz seit zwei Jahren nicht mehr betreut. Die Feuerwehr kümmere sich jedoch um die Hydranten, und alle Schieber seien jetzt aufgrund des Wasserverlustes am Behler Weg überprüft worden.