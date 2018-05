von Juliane Kahlke

16. Mai 2018, 15:08 Uhr

Sobald die Sonne scheint, finden sich Ski- und Wakeboard-Fans an der Wasserskianlage Süsel ein. Sie liegt an der L 309 und grenzt an das Naturschutzgebiet Middelburger Seen. 1985 eröffnete Familie Rumpel die Attraktion auf ihrem Kiessee. Seitdem kämen 20 000 Besucher im Jahr, sagt Chef Christian Rumpel.



www.wasserski-suesel.de