Wasserschaden im Neubau

Eröffnung des Vitanas-Senioren-Centrums in Lütjenburg verschiebt sich um sechs Wochen / Missglückte Spülungen gegen Legionellen

von Michael Kuhr

16. Juli 2020, 17:32 Uhr

Lütjenburg | Eigentlich sollte das neue Vitanas-Senioren-Centrum „Am Gojenberg“ auf dem alten Kasernengelände Mitte Juni eröffnet werden. Doch ein schwerer Wasserschaden machte die Planung zunichte. Ein neuer Termin ist nach Trockenlegung des Baus für Ende des Monats geplant, wie die Heimleitung dem OHA auf Nachfrage bestätigte.

„Ich habe selten so ein sauberes und glänzendes Zimmer gesehen“, sagt die Heimleiterin, Kirsten Beneke, mit Galgenhumor. Fünf Zentimeter hoch habe das Wasser in den Zimmern gestanden.

Passiert ist das alles Mai. Zur Vermeidung von Legionellen sollte der Wasserhahn in jedem Zimmer alle 72 Stunden für eine Minute aufgedreht werden. Den Auftrag dazu hatte jemand vom Bauträger bekommen, der Komplex war von der Vitanas-Leitung noch nicht übernommen. Zum Spülen wurden die Brausen aller Zimmer in die Becken gelegt. Doch weil sich durch diese Aktion der Wasserdruck verringerte, steuerte das System nach und erhöhte den Druck. Dadurch drehten sich Brausen und spritzten in die Zimmer.

Irgendwie ist dann vergessen worden, die Hähne im dritten Stock wieder zuzudrehen. Die Duschen spritzten Wasser über Stunden in die Räume.

Aufmerksam wurde man erst durch die blinkende Alarmleuchte, die die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan rief, so Kirsten Beneke weiter. „Über die Kanäle der Brandmeldeanlage und der Rufanlage drang Wasser in das darunter liegende Stockwerk.“

Die Feuerwehr pumpte das Wasser im Erdgeschoss ab. Anschließend wurden Wände aufgerissen, Elektroleitungen erneuert, der Fußboden aufgestemmt und Fliesen entfernt, um zu sehen, wie tief das Wasser eingedrungen war. „Jetzt ist der Bau aber wieder trocken, die Sanierungsarbeiten sind fast beendet. Es ist alles wieder auf Vordermann“, so die Centrumsleiterin.

Damit ist das Ganze nun ein Versicherungsschaden für den seinerzeit noch verantwortlichen Bauträger. Unklar sei noch, wer die Kosten für die Einlagerung der Möbel übernehme.

Der weitere Zeitplan: Am 21. Juli sollen die Möbel für die Räume aufgestellt, sofern Heimbewohner nicht eigene Möbel mitbringen, einen Tag später die Küchen in den Versorgungsbereichen der Etagen eingerichtet werden. Am 23. Juli werden die Gardinen aufgehängt. Damit stehe dem für den 30. Juli geplanten Umzug der ersten 77 Bewohner aus dem alten Heim nichts mehr im Wege.

Investor und Bauherr dieses Projektes ist die Burkart Verwaltungen GmbH aus Singen. Mit einer Investitionssumme von über 13 Millionen Euro entstand auf dem Grundstück in der alten Schill-Kaserne ein modernes Seniorenheim mit 132 vollstationären Pflegeplätzen ausschließlich in Einzelzimmern. Im Erdgeschoss ist ein helles, freundliches Foyer mit Empfang, Friseursalon und einem öffentlichen Café. Jedes Zimmer hat ein Duschbad und im Erdgeschoss auch eine Terrasse.

Betrieben wird das Heim von der Berliner Vitanas-Gruppe mit rund 80 Arbeitsplätzen. Das alte Vitanas-Centrum am Gildenplatz in Lütjenburg ist aus Sicht der Investoren „in die Jahre gekommen“. Eine Sanierung lohne sich nicht. Was mit diesem Heim nach dem Umzug der Bewohner passieren wird, ist noch offen.