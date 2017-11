Eutin : Wasserschaden an Sana Klinik – kommt ein Neubau?

vergrößern 1 von 1 Foto: Alexander Steenbeck (Archivfoto) 1 von 1

23.Nov.2017

Eutin | Wegen eines größeren Wasserschadens an der Sana Klinik in Eutin (Kreis Ostholstein) prüfen die Betreiber einen Neubau. Eine komplette Sanierung des Gebäudes würde voraussichtlich 20 bis 40 Millionen Euro kosten, sagte Geschäftsführer Klaus Abel am Donnerstag. „Und damit hat das aktuelle Ausmaß der Schäden den Punkt der Sanierung überschritten.“ Die Klinikleitung hat bereits Kontakt zur Stadt Eutin aufgenommen, um ein mögliches Grundstück zu finden.

Nach Klinikangaben gab es in den vergangenen 15 Jahren in dem bestehenden Gebäude immer wieder Wasserschäden durch Rohrbrüche. Die gesamte Bausubstanz der Klinik sei stark in Mitleidenschaft gezogen, sagte Abel. „Hinter vielen Wänden finden sich feuchte Stellen, nasser Estrich und Schimmelbildungen.“

Ein Sprecher von Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte am Mittwoch erklärt, dass Landesmittel bereitgestellt werden könnten. Eine Sanierung würde mehrere Jahre in Anspruch nehmen, da sie im laufenden Betrieb vollzogen werden müsste, sagte Geschäftsführer Abel. Dies würde viele Umzüge für die Stationen sowie „erhebliche und unzumutbare Lärmbelästigungen“ für Patienten und Mitarbeiter bedeuten. „Der Minister hat uns deshalb ermutigt, den Ausweg eines Neubaus des Klinikums in Eutin zu gehen und uns versichert, dass wir mit der Unterstützung des Landes rechnen dürften.“

Ein Ministeriumssprecher wies die Aussage am Donnerstagabend als unzutreffend zurück, „Garg und sein Stab hätten die Auffassung vertreten, dass eine Sanierung keine Option sei“. „Der Krankenhausträger hatte noch gestern gegenüber dem Ministerium erklärt, er könne nicht kurzfristig ein Sanierungskonzept erstellen. Wie er schon heute zu der Auffassung gelangt, dass eine Sanierung nicht lohne, ist daher nicht nachvollziehbar“, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

Der Betrieb geht den Angaben zufolge in dem bestehenden Gebäude aber trotz Wasserschadens ohne Einschränkungen weiter. „Es besteht keinerlei gesundheitliche Gefährdung für Patienten und Mitarbeiter“, teilte die Klinik mit. Das sei das Ergebnis eines Treffens mit dem Kreisgesundheitsamt. Alle Notfälle, geplanten Geburten, Risikoschwangere und Frühgeborene könnten wie bisher medizinisch versorgt werden.

Noch in dieser Woche soll es Raumluftmessungen geben, die bis auf weiteres alle zwei Wochen wiederholt werden sollen. Dadurch solle sichergestellt werden, dass es zu keinen Gesundheitsschäden durch Schimmelpilze für Patienten und Mitarbeiter kommt. Lackierte Wände und PVC-Fußböden sollen für ein Verbleiben der Pilzsporen an Ort und Stelle sorgen.

Das ehemals kommunale Klinikum wurde von einem Generalunternehmer errichtet und 2002 eröffnet. Da die Gewährleistungsfrist aber verstrichen ist, kann dieser nicht mehr wegen Baumängeln herangezogen werden.