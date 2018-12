Eutin : Was ist Leben? Schauspiel bis zum Ende

Die „Bremer Shakespear Company“ verzauberte das Publikum im vollbesetzte Binchen mit ihrer „Welturaufführung“ des Doktor Faustus.

von shz.de

10. Dezember 2018, 06:19 Uhr

Theater, wie man es sich wünscht, ließ die „Bremer Shakespeare Company“ das Publikum im ausverkauften Eutiner „Binchen“ am Freitagabend erleben. Allerdings in ganz kleiner, aber großartiger Besetzung: zu zweit. Eigentlich ist das Stück „Doktor Faustus“ von Christopher Marlowe, einem Zeitgenossen Shakespeares, von den Bremern in ganz eigener Art und nach einer Übersetzung von Rainer Iwersen für sieben Schauspieler konzipiert.

Dass es diese, nämlich die Fassung als „Welturaufführung“ in Eutin gab, hat damit zu tun, dass trotz der für dieses Schauspiel zu kleinen Bühne des „Binchen“ die Bremer so besonders gern hier spielen, dass sie kurzerhand das Stück wiederum umschrieben, so dass der Pakt zwischen Faustus und dem Teufel dort aufgeführt werden konnte. Und das war vom ersten Moment bis zum letzten Satz spannend und kurzweilig. Mit Witz und Leichtigkeit – ausgerechnet der Höllenbewohner beklagt sich, dass es ihm zu heiß sei, um an dem Paradoxon des Mitgefühls der Zuschauer mit dem Teufel seinen Spaß zu haben – stellten Markus Seuß als Doktor Faustus und Petra-Janina Schultz als Mephistopheles den Kontakt zum Publikum von Anfang an her. Sie führten ein in Hintergrund und Geschichte der Figur des Faustus und in die Entstehung des Stücks und zogen so ihre Zuschauer in das Geschehen auf der Bühne. Und das bot mit zum Teil synchron gesprochenen Versen, kleinen englischen Einlagen, Zitaten, zum Beispiel der Frage, was Leben sei, nämlich Schauspiel bis zum Ende – und Bezügen zu unseren Zeitgenossen wie Einstein und Hubble, von den beiden Schauspielern gleichermaßen mit Lust am Spiel wie Professionalität in Szene gesetzt, eine gute Stunde schönsten Theaters.

Die tollen Bilder, die im Zusammenspiel der beiden entstanden, sind der Regisseurin Johanna Schall zu verdanken: Kostbar auch die von Heike Neugebauer kreierten wandelbaren Kostüme, die mittels eines langen Mantels Faustus als Gelehrten erscheinen lassen und Mephistopheles ermöglichen, sich aus einem unförmigen Anzug zu pellen, um dann in erotischem Gewand seinen Verführungskünsten zu frönen; zusätzlich die Handpuppen Engel und Teufel, die versuchen, Faustus in dem, wofür sie stehen, zu beeinflussen.Das ist besonders an der Bremer Shakespeare Company: Dass sie aus einem groß angelegten Theaterstück ein im äußeren Aufwand kleiner erscheinendes machen können, ohne dass dies an Aussage oder Intensität verlöre, dass das Drama nicht verloren auf der Bühne steht, sondern mit Ironie und Humor gute Gefährten zur Seite hat und schließlich, dass die Akteure bei allem Können niemals abgehoben sind, sondern ganz greifbar menschlich.

Und so dankten die beiden am Ende nicht nur dem Publikum, von dem Petra-Janina Schultz in einem ihrer vergnügten Sprünge – heraus aus der Rolle und wieder hinein – zuvor mit einem Augenzwinkern gesagt hatte: „Du siehst, die sind intelligent, die verstehen das!“ Sie dankten auch besonders herzlich den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Kulturbundes, deren Wärme und Großartigkeit in dieser Weise nur äußerst selten zu finden seien.





Weitere Infos unter www.kulturbund-eutin.de

sowie shakespeae-company.com