Warnung vor Möbelhändler

von Achim Krauskopf

13. Juli 2020, 15:55 Uhr

Stocksee/Malente | Gut Stockseehof warnt vor einem fliegenden Händler aus Schottland, der in den Kreisen Ostholstein und Plön unterwegs ist und vorgibt, geschäftliche Beziehungen zu dem Gut zu haben. Der Mann ist mit einem rechtsgelenkten weißen Transporter unterwegs und verkauft Gartenmöbel aus Teakholz.

Das Fahrzeug trägt die Aufschrift einer Firma in Edinburgh. „Diese Firma ist bei uns nicht bekannt“, erklärte eine Mitarbeiterin des Guts auf Nachfrage.

In einem konkreten Fall in Malente wollte ein junger Mann mit britischem Akzent zwei Gartenbänke und einen Tisch für 1600 Euro verkaufen. Er hielt vor einem Garten, in dem die Hausbesitzer sich gerade aufhielten und erklärte, eigentlich habe er als Aussteller an einer Messe auf Gut Stocksee teilnehmen wollen, doch die sei wegen Corona ausgefallen. Nun habe er noch eine bereits aufgebaute Gartengarnitur im Wagen, die er vor seiner Rückfahrt nach Rücksprache mit seinem Vater noch schnell verkaufen solle. Sie habe leichte Macken und koste deswegen statt 3200 Euro nur die Hälfte. Ein Blick ins Internet ergibt allerdings, dass es sich nicht unbedingt um ein Schnäppchen zu handeln scheint.

Laut Gut Stocksee habe ein Anrufer vor wenigen Tagen von einem ähnlichen Fall im Raum Dersau berichtet. Man habe dies zwar der Polizei gemeldet, doch diese habe keine Ermittlungen aufgenommen.



Nicht unbedingt eine Straftat





Tatsächlich liegt aus Sicht der Polizei nicht unbedingt eine Straftat vor, wie eine Rückfrage bei der Pressestelle der Polizeidirektion ergab. Auch wenn nicht alle Angaben des Verkäufers korrekt seien, sei dies nicht gleich ein Betrug. Strafbar wäre es dagegen, wenn es sich um Hehlerware handelte oder Wucher vorläge. So klafften beispielsweise die Arbeitsleistungen und Arbeitslohn ausländischer Teerkolonnen extrem auseinander.