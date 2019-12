Eutin : Warnlichter gegen Agrarpolitik

Landwirte protestierten Mittwoch Abend nach Anbruch der Dunkelheit mit Treckern auf Brücken der Eutiner Umgehung.

von Achim Krauskopf

18. Dezember 2019, 18:01 Uhr

Eutin | An landesweiten Protesten gegen die Agrarpolitik haben sich in Eutin am frühen Mittwoch Abend (18. Dezember) knapp 30 Landwirte mit Treckern und Radladern beteiligt: Eine halbe Stunde lang standen schwere Fahrzeuge auf insgesamt fünf Brücken, die über die Eutiner Südumgehung führen, und erzeugten mit gelben Warnleuchten weithin sichtbare Lichterparaden.

Ein Video zeigt die Abfahrt der Teilnehmer zu insgesamt fünf Brücken:

„In der Bauernschaft gärt es“, sagt Armin Penner, Landwirt aus Majenfelde, an der Sammelstelle auf dem Hof der Hauptgenossenschaft in Neudorf. An die 30 Berufskollegen kamen mit schweren Fahrzeugen zur Beteiligung an diesem sogenannten Flashmob, mit dem Landwirte landesweit an verschiedenen Orten ihren Protest gegen Agrarbeschlüsse der Bundesregierung unterstrichen. „Wir wollen uns zeigen“ lautete das Motto. Zum Abschluss der Aktion fuhr ein Konvoi von 20 Treckern durch Eutin.

Vor allem viele Lkw-Fahrer haben gehupt und uns regelrecht gefeiert. Janus Röschmann, Mitorganisator

Janus Röschmann gehörte zu den Initiatoren der Aktion, die kurzfristig mit einer Telefonaktion am Morgen begonnen habe. Der Eutiner fand die Beteiligung sehr gut und die ganze Aktion sehr gelungen: „Vor allem viele Lkw-Fahrer haben gehupt und uns regelrecht gefeiert,“ schilderte er.

Achim Krauskopf

Röschmann nennt die neue Düngemittelverordnung der Bundesregierung einen wesentlichen Grund für die anhaltenden Proteste der deutschen Landwirte: Sie sei praxisfern und nicht umsetzbar. Überhaupt werde die Branche immer mehr durch wachsende Bürokratie gegängelt.

Die Bauern werden immer wieder zu Unrecht zu Sündenböcken gemacht. Armin Penner, Landwirt

Armin Penner ergänzt: Die Bauern würden immer wieder zu Sündenböcken gemacht, und häufig stelle sich heraus, dass es zu unrecht geschehe. Antibiotika im Abwasser zum Beispiel seien den Landwirten angelastet worden, dabei sei inzwischen belegt, dass sie durch menschliche Ausscheidungen und Tabletten, die unzulässig in Toiletten entsorgt würden, ins Wasser gelangten.

Ähnlich verhalte es sich mit dem Vorwurf des Nitrateintrags ins Grundwasser: „Inzwischen stellt sich heraus, dass durch undichte Abwaserleitungen mehr Nitrat in den Boden gelangt als durch die Düngung,“ sagt Penner.