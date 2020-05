Angebot des Naturparks : Wanderung zu naturgemäßer Waldwirtschaft rund um den Kolksee

Eine Biologin und der Revierförster informieren über Waldwirtschaft der Herzoglich-Oldenburgischen Forstverwaltung.

von Michael Kuhr

28. Mai 2020, 19:51 Uhr

Kasseedorf | „Waldnatur und naturgemäße Waldwirtschaft – rund um den Kolksee“ lautet der Titel einer zweistündigen Wanderung, die Biologin Katrin Romahn und Revierförster Ulf Köhn am Freitag, 5. Juni, ab 17 Uhr anbieten. In dem Waldgebiet rund um den See wirtschaftet die Herzoglich-Oldenburgische Forstverwaltung seit etwa 70 Jahren nach den Ideen der naturgemäßen Waldwirtschaft. Feste Schuhe, wetterfeste Kleidung und Verpflegung für den Eigenbedarf sollten mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Tel. 04522/ 749380 beim Naturpark Holsteinische Schweiz ist erforderlich. Dabei wird auch der Treffpunkt bekanntgegeben.