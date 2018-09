von Michael Kuhr

12. September 2018, 17:03 Uhr

Den Tag des Geotops nimmt Landwirtschaftsdirektor a.D. Dietrich Petter am Sonntag (16. September) zum Anlass für eine Wanderung in den Stauchmoränen am Hessenstein. Start für die Wandergruppe ist um 11 Uhr am Schleswig-Holsteinischen Eiszeitmuseum. Interessierte entdecken dort die Natur in der eiszeitlich geprägten Landschaft um das Eiszeitmuseum. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.