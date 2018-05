Wanderung an der Aalbeek

von Bernd Schröder

16. Mai 2018, 14:23 Uhr

Eine „Fischwanderung“ entlang der Aalbeek-Niederungen zwischen Ostsee und Hemmelsdorfer See bietet Ostseebotschafter Theo Bauernschmidt am Sonnabend, 19. Mai. Start ist um 10.30 Uhr am „Alten Rathaus“ in Timmendorfer Strand, Ende der Wanderung gegen 15 Uhr. Es wird eine Verpflegungspauschale von

6 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt Janina Schütze heute unter Telefon 04503/ 357791 oder per E-Mail an j.schuetze@timmendorfer-strand.de entgegen.