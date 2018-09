von Michael Kuhr

14. September 2018, 17:01 Uhr

Der Seniorenbeirat hat am Dienstag, 18. September, zur Strandwanderung eingeladen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Eiszeitmuseum oder um 14 Uhr am Parkplatz „Alte Liebe“ in Weißenhaus. Der Geologe und Fachbuchautor Prof. Dr. Roland Vinx wird die Steine verständlich und unterhaltsam vorstellen.