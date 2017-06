Wandern für einen guten Zweck längs durch Deutschland

vergrößern 1 von 2 Foto: Müller 1 von 2

OHA-Leserin Waltraud Marie Müller staunte nicht schlecht, als sie mit dem Fahrrad durch Oevelgönne

bei Süsel fuhr. Ihr kamen

sechs Wanderer entgegen. Auf Nachfrage teilte die Gruppe ihr mit, dass sie sich auf einer Wanderung von Freiburg bis nach Kiel befänden. Sie wären im April in Freiburg aufgebrochen, die Wanderstrecke mit insgesamt 2000 Kilometern führte sie durch Stuttgart, Aachen, Köln, das Ruhrgebiet bis ins Münsterland, Ostfriesland, Hamburg, Lübeck bis an ihr Ziel in Kiel. Sie alle trugen an einer Kette bemalte Jakobsmuscheln und planten, über Eutin, Plön und Preetz nach Kiel zu wandern. Sie wandern für einen guten Zweck und bitten um Spenden für den Bundesverband Herzkranker Kinder.



Weitere Infos zur Reise unter

www.bvhk.de/veranstaltungen/

herz-auf-reisen.







von Alexander Steenbeck

erstellt am 28.Jun.2017 | 11:12 Uhr