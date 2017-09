Wandern an jedem Sonntag

von Constanze Emde

erstellt am 28.Sep.2017 | 00:54 Uhr

Das neue Winter-Wanderprogramm für Oktober bis März ist da. Der Wanderverein Ostholstein bietet im Oktober Mitgliedern und Gästen Touren an. Los geht’s am 1. Oktober von Hansühn zum Fuchsberg. Vom mittelniederdeutschen abgeleitet, bedeutet Hansühn „hohe Sonne“ und geht auf eine slawische Ansiedlung zurück. Am 8. Oktober führt der Gang von Neukirchen durch den bunten Herbstwald des Gowenser Geheges. Die Gehöfte Timmrade und Luxrade liegen am Weg, beide bereits 1286 urkundlich erwähnt. Am 15. Oktober heißt das Motto „Über Weiden und Niederungen“. Die Wanderer gehen von Hornsmühlen zum Gut Nehmten, durch die Tensfelder Au und vorbei an „Grönland“ und „Lappland“. Der 22. Oktober ist „Seensucht“-Sonntag, von Bosau geht es an den Bischofssee. Auf einer unbewohnten Insel im See finden sich heute noch Reste einer slawischen Burganlage und Siedlung aus dem achten Jahrhundert. Die Wanderung am 29. Oktober führt in das Märchendorf „Siggeneben“. Alle Wanderung sind zwischen acht und 12,5 Kilometer lang. Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr auf dem Berliner Platz in Eutin.





Weitere Infos: www.wanderverein-ostholstein.de.