Eutin/Leipzig : Wanderausstellung „Wie geht’s“ rückt Seele in den Fokus

Der Kreis Ostholstein und der Verein Die Brücke informieren in Eutin über seelische Erkrankungen bei Jugendlichen.

Avatar_shz von Juliane Kahlke

07. November 2019, 08:29 Uhr

Eutin | Wenn es üblich ist, über seelische Krankheiten wie Angststörung, Depression und Persönlichkeitsstörung zu sprechen, dann haben Andrea Buchmann und Dagmar Gertulla ihr Ziel erreicht. Buchmann, Ärztin beim Kreis Ostholstein, und Gertulla, Fachleiterin der Brücke Ostholstein, eröffneten Mittwoch die Ausstellung „Wie geht’s“. Sie wendet sich an Jugendliche. Von den 13- bis 18-Jährigen ist jeder fünfte von einer psychischen Erkrankung betroffen.

Die bunt gestaltete Wanderausstellung ist in der Kreisbibliothek am Schlossplatz zu sehen. Bibliotheksleiterin Beate Sieweke dankte Andrea Buchmann und Dagmar Gertulla: „Ich freue mich, dass wir dieses Thema bei uns in die Gesellschaft transportieren können.“

Die Schau hat der Leipziger Verein Irrsinnig Menschlich auf den Weg gebracht. Mit ihr will er junge Menschen über seelische Krankheiten informieren, Hilfestellung geben und benennt weitere Hilfen.

In Ostholstein stieß der Fachdienst Gesundheit 2015 die Präventionsarbeit in Schulen an. Seitdem reist die Ärztin des Jugendärztlichen Dienstes mit Mitarbeitern der Brücke durch den Kreis. Bei jedem Schulbesuch ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter dabei, der oder die aus eigenem Erleben berichtet und weiß, dass es hilft, die Krankheit zu erkennen, Hilfe anzunehmen und umzulernen. Die Ausstellung bietet einen Einstieg ins Thema. Sie ist bis zum 28. November in der Bücherei Eutin zu sehen. Mitarbeiter sind Mittwoch, 10 bis 13 Uhr, und Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, anwesend (bibliothek.kreis-oh.de).