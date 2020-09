Eutin : Wanderausstellung der Arolsen Archives macht Station auf dem Berliner Platz

Info-Schau flankiert die Online-Ausstellung „Stolen Memory“.

Alexander Steenbeck

24. September 2020, 15:45 Uhr

Eutin | Im Mittelpunkt einer Wanderausstellung, die ab heute in Eutin auf dem Berliner Platz Station macht, steht eine Initiative der Arolsen Archives zur Rückgabe persönlicher Gegenstände von ehemaligen KZ-Häftlingen an ihre Angehörigen. Einblicke in die Arbeit rund um die sogenannten Effekten – persönliche Habseligkeiten – und deren Rückgabe an Angehörige von NS-Opfern gibt es in einem aufklappbaren blauen Übersee-Container auf bebilderten Informationstafeln zu sehen. Die Info-Schau flankiert die Online-Ausstellung „Stolen Memory“ der Arolsen Archives und ist in zwei Themenbereiche unterteilt: Unter der Überschrift „Gefunden“ geht es um Effekten, die bereits zurückgegeben werden konnten. Das Thema „Gesucht“ greift Effekte auf, die noch auf ihre Rückgabe warten. Dabei ist es den Arolsen Archives wichtig, dass jeder bei der Suche und Rückgabe helfen kann. „Über 400 Erinnerungsstücke konnten bereits mit Hilfe Freiwilliger an Familien von NS-Verfolgten zurückgegeben werden“, teilte das Team mit.

Die Freiluft-Ausstellung im Rahmen der Fördermaßnahme „Kultur in ländlichen Räumen“ (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) tourt durch 20 Städte in ganz Deutschland. Startpunkt war am 14. August in Meßkirch in Baden-Württemberg. In Eutin ist die Ausstellung bis zum 8. Oktober zu sehen.