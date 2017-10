Wallnau: Saisonfinale mit Halloween

von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Okt.2017 | 16:35 Uhr

Mit einer besonderen Führung klingt die Saison im Wasservogelreservat Wallnau des Naturschutzbundes (Nabu) aus: Am Reformationstag (31. Oktober) beginnt um 17.30 Uhr eine Führung, bei der viele Halloween-Überraschungen am Wegesrand lauern. „Auf einer gemeinsamen Führung über den dunklen Naturerlebnispfad können große und kleine Besucher Wallnau von einer ganz anderen Seite kennenlernen.“ Ab 17 Uhr versammeln sich schaurige Gestalten im Informationszentrum, bevor es eine halbe Stunde später los geht. Wer verkleidet kommt, zahlt keinen Eintritt. Das Infozentrum hat auch am 1. und 2. November für Besucher geöffnet.