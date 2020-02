Plön : Waldgruppe in der „Gemüse-Ackerdemie“ aktiv

Kinder überlegen, was man so alles - außer lesen - mit der Tageszeitung machen kann: Hüte bauen, Schuhe trocknen und Fenster putzen...

von Michael Kuhr

27. Februar 2020, 14:01 Uhr

Plön | Die Waldgruppe des evangelischen Kindergartens Regenbogen in Plön ist auf verschiedenen Arealen aktiv. Meistens sind die Mädchen und Jungen mit ihren Erziehern Christoph Kohrt und Maike Riemer im Bereich der Ölmühle anzutreffen. Im Rahmen der Aktion „ZiKiTa“ - Zeitung in der Kindertagesstätte – besuchte sie OHA-Redakteur Michael Kuhr gestern auf dem Koppelsberg. Dort bewirtschaften sie einen etwa 100 Quadratmeter großen Garten der „GemüseAckerdemie“, die von Diakonin Wiebke Lange betreut wird.

In ihrem ZiKiTa-Projekt schneiden die Mädchen und Jungen ihre „Lieblings-Fotos“ aus der Zeitung aus und kleben sie in ihr Begleitheft ein. Zuhause besprechen sie die Fotos aus der Zeitung mit ihren Eltern. Über die gestrige OHA-Meldung im Internet, dass in Eutin die Schule wegen einer kaputten Heizung ausgefallen ist, konnten die Waldkinder nur lachen. „Dann zieht man sie eben etwas wärmer an“, lautete ihre Reaktion.

Sie wissen, was man neben dem Lesen und Fotos ausschneiden alles mit der Zeitung machen kann: Maler-Hüte oder Schiffe basteln, die Schuhe trocknen, den Fisch drin einwickeln oder Fenster streifenfrei putzen. Auf dem Koppelsberg bestellen die Kinder den ihnen zugewiesenen Garten. Erst am Mittwoch ernteten sie mit Feldsalat die letzten Gaben des Gartens, der jetzt von ihnen wieder für die warme Jahreszeit vorbereitet wird. Es wird viel mit Laub und Rasenschnitt gemulcht, Unkraut gezupft oder Käfer gesammelt. Geerntet werden Kartoffeln, Erbsen, Tomaten, Salat oder Gurken, die zum Teil selbst zubereitet und gegessen werden.

Daneben werden Igelhäuser, ein Barfußpfad oder eine lebendige Hecke gebaut und betreut. Hilfe bekommen die Kinder von den Mitarbeitern des benachbarten Jugendaufbauwerkes. Schier aus dem Häuschen geraten die Kinder, wenn Hühner und Schafe mit ihnen zusammen über den Koppelsberg streifen – was für eine tolle Einrichtung. OHA-Redakteur Michael Kuhr beantwortete viele Fragen der Kinder und erzählte ihnen, wie überhaupt eine Tageszeitung entsteht.