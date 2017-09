Waldeck: Verständnis für Beschwerde

von Constanze Emde

erstellt am 08.Sep.2017 | 00:53 Uhr

Im jüngsten Mobilitätsbeirat am Dienstagabend hatte Michelle Neumann als Fissauer Anwohnerin über die Situation am Steinbergredder – dem Weg zu den Sportstätten am Waldeck – gesprochen (wir berichteten). Dabei kam es zur Verwechslung zwischen Eckhard Holst, dem Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Eutiner Sportvereine, und Dieter Holst, dem Bürgervorsteher und Vorsitzenden von Eutin 08. Wie sich erst gestern herausstellte, sprach Neumann mit Letzterem. „Ich habe ihr zugesagt, mit Eutin 08 zu sprechen, um für eine Besserung zu sorgen“, sagte Dieter Holst gestern auf Nachfrage.

Neumann hatte dem Mobilitätsbeirat in der Einwohnerfragestunde eine Unterschriftenliste von 35 Fissauer Familien überreicht und um Gehör gebeten, damit die Sportler und „vor allem auch die Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen“, sensibilisiert werden. Es habe bisher mehrere Situationen gegeben, in denen Spaziergänger oder auch Reiter einfach abgedrängt worden seien.