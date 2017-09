Waldeck: Suche nach Lösungen

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 19.Sep.2017 | 00:46 Uhr

„Die Situation am Waldeck ist nicht befriedigend, aber es geht.“ Diese Feststellung von Bürgermeister Carsten Behnk zur Zufahrt der Sportanlagen in Fissau klingt noch in den Ohren der Anwohner. Der Steinbergredder ist die einzige Möglichkeit auf die Sportanlage am Waldeck mit dem Fahrzeug zu kommen – und ein Weg zum Spazierengehen, Radfahren und Reiten. Eigentlich. Denn die Anwohner fühlen sich mittlerweile stark eingeschränkt von den „viel zu vielen und viel zu schnellen Autos“, hatte Michelle Neumann stellvertretend für gut 35 betroffene Familien im Mobilitätsausschuss erklärt (wir berichteten).

Den Anliegern gehe es nicht nur um die großen Spiele der aufgestiegenen Herrenmannschaft Eutin 08, sondern um den alltäglichen Verkehr von und zum Training. Wolfgang Kröger, Vorsitzender des Vereins Waldeck, kann das gut verstehen. Er traf sich gemeinsam mit Frank Lunau und dem Mobilitätsbeiratsvorsitzenden Jens Rose-Zeuner mit Michelle und Doris Neumann, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

„Wir würden uns auch wünschen, wenn die Zufahrt auch dem Veranstaltungsvolumen gerecht wird, denn auf dem Waldeck gibt es eine ganze Menge an Nutzergruppen“, sagt Kröger. „Für eine Sportanlage dieser Größe ist so eine Zuwegung eigentlich inakzeptabel, es ist eigentlich ein gepflasterter Waldweg“, bringt es Jens Rose-Zeuner auf den Punkt.

Am Waldeck trainieren neben Schulen und Feuerwehren die verschiedensten Vereine, so Kröger. Allein 25 bis 30 Fußballmannschaften sind aus Eutin und der gesamten Region auf den Plätzen und das nicht nur einmal pro Woche, schildert der Vorsitzende.

„Es ist eigentlich Mischfläche, aber die Autofahrer begreifen das nur als Straße, dabei gilt: Gleiches Recht für alle“, sagt Rose-Zeuner. Darauf, so seine Idee, müssten die Verkehrsteilnehmer mit einem großen Banner aufmerksam gemacht werden. Denn: „Das ist nicht nur eine wichtige Zuwegung für das Waldeck, sondern auch die Angler, den Tennisverein, die Badeanstalt und besonders als Schulweg“, betonen Rose-Zeuner und Kröger. Durch Beschilderung könne, so der Eindruck Rose-Zeuners nach einem Vor-Ort-Termin, eine Menge optimiert werden. Auch baulich, sagt Kröger, hatte der Verein einiges machen wollen, doch dies sei nicht umsetzbar gewesen: „Die Stadt hatte die Idee, ein Stück parallel des Redders zu kaufen, um einen zweiten Weg für Radler und Fußgänger oder die Gesamtbreite des Steinbergredders auszubauen“, sagt Kröger, doch dazu fehle es wohl an Mitteln.

Eine erste Möglichkeit wäre, so Rose-Zeuner und Anwohner, die Markierungen, die einst ein Stück Fußgängerbereich vom Redder im unteren Bereich von der Fahrbahn abtrennten, wieder aufzubringen und den vollkommen verwilderten parallel-Weg, der von den Grundstückszufahrten abgeht, vom Baubetriebshof als städtische Fläche pflegen zu lassen.

Auch Kröger will die Vereinsvorsitzenden, den Platzwart und auch die Sportler noch einmal für das Thema sensibilisieren: „Ich werde an alle Nutzer ein Rundschreiben schicken und mit dem Aufsichtsrat sprechen. In Ausschüssen würde ich gern nochmal den Vorschlag machen, dass sie die alten Ideen und Pläne mit der Wegeführung noch einmal prüfen sollen.“ Rose-Zeuner will die Ideen im nächsten Mobilitätsbeirat mit der Verwaltung und Beiratsmitgliedern besprechen. „Da muss etwas getan werden.“ Aber auch ein Appell an die Eutiner müsse her: „Die Anlage ist aus Eutin schneller mit dem Rad zu erreichen, als mit dem Auto.“