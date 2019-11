Waldeck braucht neue Umkleiden

Verwaltung zieht Vorschlag für Flutlicht zurück / Politik will auf Sanierungskonzept warten und für Einzelmaßnahmen Gelder beantragen

Constanze Emde

27. November 2019, 18:18 Uhr

Eutin | Wie sehr praktischer Bedarf und Verwaltungsdenken auseinander gehen kann, wurde im jüngsten Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales am Dienstagabend deutlich. Wolfgang Grünitz, zuständiger Fachdienstleiter, schlug als erste Sanierungsmaßnahme am Sportplatz Waldeck die Errichtung einer Flutlichtanlage im Stadion vor. Als Grund nannte er neben der Förderfähigkeit von bis zu 50 Prozent (Gesamtkosten geschätzt 200.000 Euro), dass das Planungsbüro sich derzeit noch mit dem Sanierungskonzept Waldeck befasse und eine andere Maßnahme noch nicht habe beziffert werden können.

Eddy Schultz, Ligamanager von Eutin 08, legte als Vertreter des Waldeck-Vereins deutliches Veto ein. Bei einem Rundgang mit dem Ausschuss und Verwaltungsmitgliedern sei vorgeschlagen worden, zuerst mit den Kabinen fürs Umkleiden zu beginnen. „Die Flutlichtanlage sehen wir wirklich als letzte Maßnahme“, betonte Schulz. Auf seiner Prioritätenliste stünden Umkleiden ganz oben, es folgten Rasen, Laufbahn und Tribüne. „Letzteres ist aber nicht förderfähig“, merkte Schultz verschmitzt an und spielte auf Grünitz Argumentation an.

„Wir verwalten als Verein eine Liegenschaft der Stadt, auf der jetzt mehr als 350 Menschen, im Sommer nochmal 150 mehr, Sport treiben wollen. Der beschlossene Entwicklungsplan ist doch erst der Anfang. 50 Jahre wurde nichts gemacht am Waldeck, da gibt es erheblichen Sanierungsstau“, sagte Schultz. Auf der Sportanlage Waldeck gebe es Breiten- und Leistungssport nebeneinander, Leichtathletik und Fußball. „Flutlicht brauchen wir nicht, sondern menschenwürdige Umkleidekabinen. Wir wollen die Stadt nicht in den Ruin treiben, aber wir wollen sehen, dass es endlich mal vorwärts geht“, sagte Schultz. Ein Vorschlag aus dem Bauamt, bei dem neue Umkleiden in der Mitte angeordnet waren, habe den Sportlern sehr zugesagt, weshalb daran nicht weitergearbeitet werden könne, wollte Schultz wissen. Die Vertreter der Vereine seien dazu auch kurzfristig bereit. „Für euch ist es im Haushalt nur ein Strich, für uns ist es eine Herzensangelegenheit, denn wir stellen die Räume zur Verfügung und bemühen uns, dass es im möglichen Rahmen ordentlich ist“, betonte Schultz. Er selbst sei 70, Wolfgang Kröger als Vorsitzender des Waldeck-Vereins 71 – „wir haben nicht mehr viel Zeit, gehen Sie noch mal in sich und überlegen sie, was sie wann machen wollen“, warb Schultz bei der Politik für die Sanierung der Umkleiden. Derzeit gebe es acht Kabinen, das seien sechs zu wenig. „Es gibt Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Wir haben vier Plätze, heißt wir brauchen an Spieltagen acht Kabinen – für jede Mannschaft eine.“ Außerdem fehlten vernünftige Duschräume und diese auch abschließbar für Frauen, sagte Schultz.

Bürgermeister Carsten Behnk zog danach den Antrag der Verwaltung zurück. Der Ausschuss entschied sich mehrheitlich dafür, die 200.000 Euro für die Flutlichtanlage nicht in den Haushalt einzustellen. Stattdessen werde nun gewartet, bis das Sanierungskonzept Waldeck, das derzeit von einem Planungsbüro erarbeitet wird, vorliegt. Einzelprojekte sollen dann mit den entsprechend geschätzten Kosten neu im Ausschuss beraten werden. In Sachen Förderung riet Behnk zur Salami-Taktik – „wir werden versuchen, für Einzelmaßnahmen Gelder zu bekommen.