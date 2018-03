Wahlkampf mit eigenem Konzept

Der SPD-Kreisverband will der Politik im Kreistag mehr Beachtung verschaffen und hat eine Werbestrategie selbst entwickelt

von Achim Krauskopf

24. März 2018, 19:03 Uhr

„Die Wahl des Kreistages ist in der Vergangenheit immer stiefmütterlich behandelt worden. Das wollen wir ändern,“ kündigte der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Ostholstein, Niclas Dürbrook (27), am Sonnabend zum offiziellen Start des Wahlkampfes für die Sozialdemokraten an.

In der Vergangenheit sei die Kampagne für den Kreistag bei den Wahlkämpfen für die Stadt- und Gemeindevertretungen „mitgelaufen“. Dieses Jahr sei kreisweit der Slogan „Hier sind wir zu Hause“ entwickelt worden, den einige SPD-Ortsvereine auch übernommen hätten, berichtete Dürbrook in einem Pressegespräch in Eutin.

Auf dieses selbst gemachte Konzept ohne externe Werbeagentur sei man schon ein bisschen stolz, erklärte Dürbrook, wie der Vorstand überhaupt zufrieden sei, einen Etat von 12 000 Euro nicht überschritten zu haben. „Damit ist sicher keine Materialschlacht möglich, und wir vermuten, dass die CDU mehr ausgibt.“

Für die Wahl des Kreistages, die am 6. Mai zusammen mit den Wahlen für die kommunalen Vertretungen erfolgt, seien drei Themenplakate entwickelt worden. Außerdem gebe es Plakate mit Fotos der jeweiligen Direktkandidaten in allen 23 Wahlkreisen.

Als wichtiges Wahlkampfmittel setze die SPD wieder auf Hausbesuche, mit denen man auch Menschen erreiche, die mit Plakatwerbung und Infoständen nicht angesprochen würden. Alle Direktkandidaten würden von Haus zu Haus gehen. Dürbrook: „Da geht es dann häufig nicht um Werbung für die SPD, sondern auch darum, einfach mal zuzuhören.“

Weiter würden die Internetplattformen neu gestaltet, die Kandidaten mit Videoclips vorgestellt und in die Vertriebswege Smartphones als Empfangsgeräte aufgenommen worden. Die Freischaltung der neuen Homepage und Facebook-Seite erfolge heute, 26. März.

Als Bonus der Partei neben dem Programm gebe es einen hoher Anteil von Frauen und jungen Kandidaten, stellte Anastassia Brack fest. Die 31-Jährige Pönitzerin steht hinter Burkhard Klinke (66) aus Bosau auf dem Listenplatz zwei für die Kreistagswahl. Die SPD habe konsequent die Hälfte der 23 Direktwahlkreise mit Frauen besetzt, und die Kandidaten seien eine gute Mischung aus erfahrenen Kreistagsabgeordneten und jungen Neubewerbern: „Vier der zehn Bewerber auf den ersten zehn Listenplätzen sind unter 35.“

Der sinkende Anteil von weiblichen Kandidaten bei fast allen anderen Parteien sei erschreckend, ergänzte Dürbrook: „Bei der SPD kandidieren mehr Frauen als bei CDU, FDP und FWG zusammen.“ Und der nächste Kreistag werde vermutlich die geringste Frauenquote seit langem haben.

Aus dem fünfseitigen Wahlprogramm, das am 10. Februar auf einem Parteitag in Bad Schwartau beschlossen worden war, seien drei Schwerpunkt-Forderungen ausgewählt worden, die Burkhard Klinke vorstellte: Beim Thema Bildung setze sich die SPD dafür ein, dass alle Schüler, die sich bei einer beruflichen Schule des Kreises anmeldeten, auch aufgenommen würden. Außerdem verfolge die SPD weiter das Ziel, die Eltern von Schulbuskosten zu befreien. Und bei der Gesundheitsversorgung strebe die SPD an, die von der Sana betriebenen Krankenhäuser in Burg, Oldenburg, Eutin und Middelburg wieder in die Trägerschaft des Kreises zu nehmen. Von dieser Absicht sei allerdings die Schön-Klinik in Neustadt nicht betroffen, stellte Klinke klar.