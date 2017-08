Wahlhelfer gesucht

Die Stadt Eutin sucht für die kommende Bundestagswahl noch Wahlhelfer. Die Bundesrepublik Deutschland wählt am 24. September einen neuen Bundestag. Für diese Wahl werden noch 75 Helfer gesucht. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um als Wahlhelfer tätig sein zu können: Mitglieder von Wahlvorständen müssen über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen und am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssen sie mindestens drei Monate vor dem Wahltermin in Eutin mit Hauptwohnsitz angemeldet sein. Die Wahlvorstände sind für den reibungslosen Ablauf der Wahl in ihrem jeweiligen Wahllokal zuständig und bestehen in der Regel aus sechs Personen. Sie teilen sich die Zeit von 8 bis 18 Uhr und sind dann zur Auszählung ab 18 Uhr wieder komplett anwesend. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit 35 Euro (Vorstand) und 25 Euro für alle anderen Beisitzer entlohnt. Anmeldung unter Tel. 04521/793-205 oder m.duus@eutin.de.



von Constanze Emde

erstellt am 18.Aug.2017 | 00:33 Uhr