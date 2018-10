VSG beobachtet Kraniche auf dem Zingst

von Alexander Steenbeck

16. Oktober 2018, 17:22 Uhr

Elf Mitglieder der Vogelschutzgruppe Eutin-Bad Malente (VSG) waren auch in diesem Jahr zu Beobachtungen der auf ihrem Zug in der Vorpommerschen Boddenlandschaft rastenden Kraniche, Gänse- und Entenarten aufgebrochen. Begünstigt durch das einmalige Wetter der zurückliegenden Oktobertage brachten die Hobbyornithologen farbenfrohe Bilder ihrer Beobachtungen mit, die sie den OHA-Lesern nicht vorenthalten wollten. „Die Vögel aus Skandinavien und Russland sind an der mecklenburgischen Küste zu einem wenige Wochen dauernden Zwischenstopp eingetroffen, um für den Weiterflug nach Südwesteuropa neue Energie zu tanken“, sagte Holger Jürgensen von der VSG,