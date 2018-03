VR-Bank: 15 Millionen Überschuss

Volksbank-Raiffeisenbank Ostholstein Nord-Plön steigert im Jahr 2017 die Bilanzsumme um 156 Millionen auf 1,525 Milliarden Euro

von Achim Krauskopf

26. März 2018, 15:37 Uhr

Die Volksbank-Raiffeisenbank (VR) Ostholstein Nord-Plön präsentiert sich auch in unruhigen Zeiten mit guten Zahlen. Bei der Jahrespressekonferenz gestern wurde für das Jahr 2017 ein Plus von 11,4 Prozent in der Bilanzsumme verkündet.

Die Kundenkredite seien um 82 Millionen Euro (8,6 Prozent) auf 1,04 Milliarden Euro gesteigert worden. Bei den Kundeneinlagen verzeichne die Bank Zuwächse von 96 Millionen Euro (9,7 Prozent) auf 1,073 Milliarden. Die Bilanzsumme sei um rund 156 Millionen auf 1,525 Milliarden Euro gewachsen. Das Jahresergebnis liegt unter Berücksichtigung von Vorsorgemaßnahmen mit 15,2 Millionen Euro bei guten ein Prozent der Bilanzsumme.

Einigen weltpolitischen Unruheherden und globalen Unsicherheiten zum Trotz seien die Rahmenbedingungen für die Bank als regionale Anbieterin günstig geblieben, fasste Vorstandssprecher Klaus Treimer zusammen. Bei der gewerblichen Kundschaft – in der Hauptsache Dienstleister, Forst- und Landwirtschaft sowie Energie- und Wasserversorger – herrsche eine gute Auftragslage. Das anhaltend niedrige Zinsniveau erweise sich auf dieser Seite sogar als Wachstumsmotor, denn es schaffe günstige Rahmenbedingungen für Investitionen.

So habe die VR Bank beim Kundenkreditvolumen einen Anstieg um 8,6 Prozent auf 1040 Millionen Euro zu verbuchen. Wohnungsbau, Tourismus und Landwirtschaft seien dabei die treibenden Kräfte. Insgesamt habe man fast 2200 Neukunden gewonnen.

Erfreulich sei auch, dass die negative Seite dieser Niedrigzinspolitik in der Bilanz kaum für Aufregung sorge: Trotz geringer Renditeerwartungen seien auch die Einlagen der Kunden um 9,7 Prozent gewachsen. Somit gebe es zwar in den vergangenen Jahren ein leichtes Gefälle des Zinsertrages im Verhältnis zur Gesamtbilanz, der aber insgesamt „undramatisch“ bleibe. „Insgesamt ist die Lage so stabil, dass Genossenschaftsmitglieder erneut eine Rendite von 6,5 Prozent für ihre Einlagen erwarten dürfen.“

Trotzdem behalte der Vorstand ein wachsames Auge auf die Entwicklung. Steigerung der Produktivität, Reduzierung der Kosten und Ausloten der Bedürfnisse der Kunden von morgen stellten probate Mittel zum Zweck dar. Eine Personalreduzierung sei aber nicht vorgesehen, in den vergangenen drei Jahren der Personalbestand annähernd konstant geblieben.

„Eine gute und digital unterstützte Kundenberatung ist weiterhin unser Anspruch und unsere Aufgabe. Dabei werden wir auch weiterhin auf unsere Kosten achten müssen“, sagt Vorstandsmitglied Lars Nissen dazu. Möglicherweise müssten sich einige Mitarbeiter allerdings auf neue Aufgabengebiete vorbereiten, denn die digitale Entwicklung bleibe im Fokus künftiger Servicedienstleistungen. Die Frequenz beim persönlichen Service in den Filialen gehe zurück, dafür steige die Nachfrage nach Erreichbarkeit zu jeder Zeit und von jedem Ort.

Ein entsprechender Schritt ist die für den Herbst dieses Jahres geplante Einrichtung einer „Direkt-Filiale“, in

der vielfältige Bankdienstleistungen telefonisch und auch zu erweiterten Öffnungszeiten abgewickelt werden können. Es soll

allerdings gewährleistet bleiben, dass VR-Bank-Kunden auch in Zukunft nicht

auf den Kontakt mit ihrem persönlichen Berater verzichten müssen.