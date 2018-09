Votum über Wahlwiederholung

von Bernd Schröder

17. September 2018, 18:56 Uhr

Wird in Malente im Wahlbezirk 8 die Gemeindewahl wiederholt? Über diese Frage soll die Gemeindevertretung am Mittwoch, 26. September, ab 18 Uhr im Kursaal entscheiden. Im Wahlprüfungsausschuss war es in dieser Frage zum Patt gekommen (wir berichteten).

Daneben stehen eine Reihe weiterer Themen auf der Tagesordnung: Dazu zählen die geplante Sanierung der Toiletten an den Grundschulen, der Nachtragshaushalt, das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept (Isek) „Unser Malente 2030“. Außerdem geht es auf Antrag der Grünen um eine Neubesetzung der Ausschüsse, den Erlass von Gewerbesteuern für ein Malenter Unternehmen und eine Änderung der Entgeltordnung der Gemeinde für die Nutzung des Ruheforsts „Holsteinische Schweiz“. Für die Beiräte des Kindergartens „Pusteblume“ und des Awo-Kinderhauses sollen Vertreter der Standortgemeinde hinzugezogen werden, und es soll über eine zusätzliche Fahrt der Bus-Linie 5507 sowie die Anpassung der Tourismussatzung entschieden werden.

Voraussichtlich nicht öffentlich wird über den Verkauf des Grundstücks Sandkuhle sowie einen Vertrag mit dem Kinderschutzbund für die Schulsozial- und Jugendarbeit entschieden.