Voß-Schüler retten Rentner das Leben

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Jochen Liebig (81) ist überglücklich und sehr dankbar, als er auf der Intensivstation der Sana-Klinik erwacht. Zwei Schülerinnen und zwei Arzthelferinnen hatten seinen leblosen Körper am Montag aus dem Großen Eutiner See gezogen, ihn reanimiert und ihm so das Leben gerettet.

„Ich erinnere mich nur noch daran, das mir plötzlich die Beine wegsackten und das Wasser vor meinen Augen immer trüber wurde“, sagt der Eutiner. Eigentlich wollte er nur baden gehen, sei extra mit Stöcken in den See, um sich abzustützen, weil er nach Hüftoperationen in den vergangenen Jahren unsicher laufe. Doch dann sei plötzlich der Boden unter seinen Füßen weg gewesen, „wie eine richtige Steilkante, sehr gefährlich für kleine Kinder“. Er habe noch versucht, mit seinen Armen in Richtung Ufer zurückzupaddeln, doch die Beine seien immer wieder weggesackt. Er wurde bewusstlos, trieb an der Wasseroberfläche – und wurde von Schülern des Voß-Gymnasiums entdeckt, die den Sportunterricht wegen des guten Wetters spontan in den Seepark verlegt hatten.

Kurz nach 14 Uhr hatten die Zehntklässler den Bewusstlosen bemerkt. Schülerin Sarah Delfs sprang sofort gemeinsam mit der zufällig anwesenden Arzthelferin Nadine Krupke ins Wasser, beide zogen ihn Richtung Ufer, dort halfen weitere Schüler, den Mann an Land zu bringen. Schülerin Sharina Bunsen, die auch Schulsanitäterin am Voß-Gymnasium ist, reanimierte Jochen Liebig gemeinsam mit der Arzthelferin Luisa Farkas. Gemeinsam gelang es ihnen, den bekannten Eutiner Trödler aus der Stolbergstraße zu retten.

Sportlehrerin Pamela Junker hatte derweil andere Schüler beauftragt, die Rettungskräfte einzuweisen. Sie halfen auch beim Transport des Equipments, da der Krankenwagen nicht bis zur Unglücksstelle an den aufgeschütteten Strand im Seepark fahren konnte. Während Jochen Liebig weiter versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde, kümmerten sich Pamela Junker um ihre 10. Klasse und die aufgeregte ältere Dame, die Liebig begleitet hatte. Junker ist stolz auf ihre Schüler: „Sie haben wirklich heldenhaft reagiert und gearbeitet.“

Noch am Montagabend besuchte Sharina Bunsen den Mann im Krankenhaus, wollte wissen, wie es dem Mann geht, den sie wiederbelebt hat. „Ich bat sie dann, auch die zweite Schülerin kennenzulernen, die maßgeblich an meiner Rettung beteiligt war“, sagte Liebig. Gestern kamen dann beide an sein Krankenbett, überbrachten ihm Genesungswünsche der gesamten Klasse. Liebig: „Ich habe ihnen angeboten, in kleineren Gruppen nach Schweden in meinem Haus Urlaub zu machen oder meine Tochter in London zu besuchen. So möchte ich mich erkenntlich zeigen, für das, was sie für mich getan haben“, sagte Liebig.

Die Schüler werden im Unterricht gemeinsam einen Crashkursus in Erster Hilfe machen, so Junker: „Einige waren überrascht, wie der Schock lähmen kann, da hilft es, beim nächsten Mal automatisch zu wissen, was zu tun ist. Wir reden viel über das Ereignis.“

von Constanze Emde

erstellt am 21.Jun.2017 | 00:01 Uhr