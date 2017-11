Voß-Gymnasium bald wieder G9?

von Constanze Emde

erstellt am 28.Nov.2017 | 00:47 Uhr

G8 oder G9 – was ist das Richtige für mein Kind? Seit gut neun Jahren haben Schüler und Eltern in Eutin nicht nur die Wahl zwischen zwei Gymnasien, sondern auch zwischen dem gern als „Turbo-Abi“ bezeichneten acht oder neun Jahren bis zum Abitur. Doch die doppelte Wahl scheint auf der Kippe. Der neue Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) warb bereits im Wahlkampf mit der Rückkehr zu G9. Der neue Gesetzentwurf wurde im September auf den Weg gebracht – die Schulen stehen jetzt vor der Frage: Was wollen wir?

Laut erstem Stimmungsbild unter Eltern und Schulelternbeirat des Voß-Gymnasiums sehe es danach aus, als ob sich die Mehrheit für G9 aussprechen werde, sagt Björn Kohlwes, Vorsitzender des Schulelternbeirates am Voß-Gymnasium. Letztlich wird die Entscheidung in der Schulkonferenz Ende Januar gefällt. Zu je einem Drittel sind dort Schüler, Eltern und Lehrer vertreten.

„So, wie es derzeit aussieht, braucht es eine Drei-Viertel-Mehrheit, um bei G8 zu bleiben“, sagt Kohlwes. Gibt es die nicht, wird das Voß-Gymnasium künftig neun Jahre bis zum Abitur anbieten. Den Antrag dazu werde der Schulelternbeirat stellen, damit darüber diskutiert werde. Die Vorkehrungen dafür laufen derzeit. Kohlwes: „Wir wollen ein breites Meinungsbild, haben bei uns im Haus eine Umfrage gestartet, was Schüler und Eltern befürworten – mit den Antwortmöglichkeiten ,G8‘, ,G9‘ oder ,keine Meinung‘. Wir hoffen da bis Weihnachten auf Rückläufer.“ Außerdem seien Infoformations-Zettel mit der gleichen Frage auch in den Standorten der Gustav-Peters-Grundschule verteilt worden, um auch die künftigen Schüler und Eltern, die es betreffe, einzubeziehen. Kohlwes: „Wird das Voß-Gymnasium künftig G9, greift die Entscheidung erst ab den neuen Fünftklässlern, die im nächsten Jahr eingeschult werden.“ Entsprechend „sanft“ sei der Übergang zwischen beiden Systemen.

Die Argumente für ein Abitur erst nach neun Jahren? Bislang sei den Elternbeiräten gegenüber geäußert worden, dass die Zeit für Freizeitaktivitäten oder das Engagement in den Sportvereinen der jeweiligen Altersgruppen abgenommen habe. Andere Eltern hätten über die mangelnde Reife der Abgänger gesprochen, so Kohlwes. „Viele gehen nach dem G8-Abi zur Orientierung erst einmal in ein Freiwilliges soziales Jahr, reisen oder machen etwas Anderes. Die Wenigsten gehen gleich danach weiter in Ausbildung oder Studium, wie das politisch vielleicht mal gewünscht war“, sagt Kohlwes.

Dr. Frithjof Löding, Leiter des Voß-Gymnasiums, möchte sich als Vorsitzender der Schulkonferenz vor deren Entscheidung im Januar nicht zur Frage G8 oder G9 äußern. Nur so viel: „Ich begrüße es, dass ein Antrag gestellt wird und wir es dann schwarz auf weiß haben.“ Für ihn definiere sich die Schulart nicht über die Länge, sondern darüber, wie tief und intensiv Themen unterrichtet und behandelt würden. Ein Gymnasium bleibe ein Gymnasium.

Und für den Schulelternbeirat steht fest: „Wenn es wieder G9 wird, heißt das nicht, das wir komplett das alte System wieder rausholen. Dass, was es an guten Veränderungen gab, wie die Rhythmisierung und den Blockunterricht wollen wir beibehalten.“