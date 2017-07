Vorverkauf fürs HSV-Spiel

Am 30. August um 18 Uhr erwartet Fußball-Oberligist Strand 08 den Bundesligisten Hamburger SV zum Testspiel. Im vergangenen Jahr gab es für die Timmendorfer ein kleines Sommermärchen, als sie dem Bundesliga-Dino ein 2:2 abtrotzten. In der Strand-Arena werden für das Spiel wieder Zusatztribünen aufgestellt, insgesamt hoffen die Verantwortlichen auf 5000 Zuschauer. Zusätzlich wird es auch in diesem Jahr ein buntes Rahmenprogramm inklusive Familienfest geben. Ab sofort startet der Vorverkauf online unter www.timmendorfer-strand-shop.de. Ab dem 28. Juli gibt es die Karten auch an folgenden Vorverkaufsstellen: Geschäftsstelle des NTSV Strand 08, Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, BS Sport Bad Schwartau, Physioaktiv Sportsclub GmbH Bad Schwartau, Druckmonster Stockelsdorf, Famila Timmendorfer Strand, Haase Neustadt, das Insel Reisebüro Fehmarn und Jacobs Touristik Grömitz.



von Harald Klipp

erstellt am 23.Jul.2017 | 21:45 Uhr