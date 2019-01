von Alexander Steenbeck

14. Januar 2019, 11:21 Uhr

Die „Gesellschaft der Freunde der mittelalterlichen Burg in Lütjenburg e.V.“ setzt ihre Winter-Vortragsreihe „Lütjenburger Vorträge zur Archäologie und Geschichte“ am Dienstag, dem 5. Februar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Lüttje Burg“ (Markt 20) fort.

Der Doktorand Frederic Zangel vom Historischen Seminar – Regionalgeschichte – an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hält einen Vortrag über „Burgen in Holstein und Stormarn im Spiegel schriftlicher Überlieferung“. Burgen haben nicht nur in der Landschaft ihre Spuren hinterlassen, sondern ebenso im Schriftgut nachfolgender Jahrhunderte.

Angesprochen werden Urkunden, die einen Einblick in den Baubestand einer einzelnen Burg geben können. Gemeint sind aber auch erzählende Quellen wie beispielsweise der Bericht Helmolds von Bosau zur Errichtung der Segeberger Burg oder Schilderungen Lübecker Chronisten. Der Eintritt ist frei.