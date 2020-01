Vorträge der Uni-Gesellschaft starten Februar

Referate in Eutin: Von Immanuel Kant und Folgen der Erderwärmung bis zu den Auswirkungen der Windkraft auf die Vogelwelt

von Achim Krauskopf

11. Januar 2020, 23:11 Uhr

Eutin | Sieben Vorträge zu spannenden, teilweise aktuellen Themen enthält das Programm der Sektion Eutin der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft dieses Jahr. Start ist Anfang Februar, Veranstaltungen sind mit einer Ausnahme mittwochs im Seminarraum der Eutiner Landesbibliothek, die Sommerpause geht von Juni bis September.

Mit „Kants Moralphilosophie“ eröffnet Prof. Dr. Dr. Ino Augsberg vom Institut für juristische Grundlagenforschung das Vortragsprogramm am 5. Februar. Einen Monat später folgt am 4. März Dr. Anette Hüsch von der Kunsthalle zu Kiel mit dem Referat „Anita Albus – die Kunst, zu sehen“.

Jüngst bekannt gewordene Erkenntnisse des Forschungs und Technologiezentrums Westküste zu den Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die Tierwelt erläutert Prof. Dr. Stefan Garthe am 8. April. Titel seines Vortrages: „Offshore-Windkraft: Welchen Preis zahlen Seevögel und Meeressäuger für unseren Energiewandel?“

Ausnahmsweise an einem Donnerstag, nämlich am 7. Mai, wird Prof. Dr. Johannes Imhoff vom Geomar Kiel sprechen über „Mein Garten als Lebensraum – Biodiversität auf kleinem Raum.“

Nach dem Sommerpause geht es am 7. Oktober weiter mit „Tümpel in der Arktis – wenn das Eis schmilzt“ von Prof. Natascha Oppelt vom Institut für Geographie. „Wir und die anderen – religiöse Toleranz zwischen bekennen und anerkennen“ nennt Prof. Hartmut Rosenau vom Institut für systematische Theologie seinen Beitrag am 4. November. „Die Entwicklung der Container Schifffahrt – Logistische Herausforderung für die Häfen der Welt“ schildert Prof. Frank Meisel vom Institut für Betriebswirtschaftslehre als letzter Referent des Jahres am 9. Dezember.

Die Vorträge beginnen stets um 19.30 Uhr in der Eutiner Landesbibliothek. Nichtmitglieder des Universitätsgesellschaft zahlen fünf Euro Eintritt, Schüler und Studenten haben freien Zugang.