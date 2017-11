Vorfahrt missachtet: Auto überschlägt sich

vergrößern 1 von 1 Foto: jappe 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 27.Nov.2017 | 10:49 Uhr

Im Kreuzungsbereich Herrenbruchstraße/Ecke Poststraße hat ein 26-jähriger Ostholsteiner mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in einem VW Sharan am Samstagabend gegen 22.15 Uhr die Vorfahrt eines von rechts aus der Poststraße kommenden VW Golfs missachtet. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den starken Aufprall kippte der VW Sharan um und blieb auf dem Dach liegen. Der 22-jährige Golf-Fahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Sharans wurden ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.