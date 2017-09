Vorbereitung für Bau? Erdarbeiten am Voß-Haus

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 20.Sep.2017 | 00:55 Uhr

Ein Bagger räumt auf der Brachfläche des einst abgebrannten Voß-Hauses auf. „Geht es jetzt endlich los?“, fragen vorbeigehende Fußgänger. „Wir bereiten das jetzt vor, wann genau Baubeginn ist, erfahren wir auch noch“, sagt ein Mitarbeiter der Malenter Erdbau-Firma. 2006 war das einstige Hotel abgebrannt. Lange lag die Fläche brach. Jetzt will Barbara Rülander-Berlinghoff ein Gebäude – teils Hotel garni, teils Eigentumswohnungen – an der prominenten Stelle in Eutins Innenstadt mit Seeblick bauen. Voraussetzung dafür war der Verkauf von mindestens vier Wohnungen.