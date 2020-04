Größte Baustelle in Plön : Vor der Corona-Krise war das Max-Planck-Institut noch im Zeitplan

Institut für Evolutionsbiologie veranschlagt für modernen Neubau in der August-Thienemann-Straße rund 20 Millionen Euro.

15. April 2020, 13:41 Uhr

Plön | In der August-Thienemann-Straße gegenüber dem Haupteingang des Max Planck-Instituts (MPI) für Evolutionsbiologie wächst ein Holzständerbau in die Höhe. Es ist ein künftiges Ausweichquartier für die MPI-Belegschaft, die sich auf ein millionenschweres Neubauprojekt vorbereitet. Start soll noch in diesem Jahr sein – nach dem Umzug in das Interimsgebäude und Abriss des Garagentrakts sowie des dahinter liegenden Seminarraums. „Wir haben ein Platzproblem“, fasst Dr. Arne Traulsen zusammen.

Er ist einer der drei Direktoren des MPI und hat sein Büro wie Dutzende weitere Mitarbeiter seit einiger Zeit in einem pinkfarbenen Gebäude an der Rautenbergstraße. Längst ist es im Hauptgebäude aus den 1960er Jahren zu eng geworden. Der Mitarbeiterstamm ist auf 200 Leute angewachsen. Das Haus platzt aus allen Nähten. Die Labore genügten nicht mehr modernen Standards und dürften nur noch mit Ausnahmegenehmigung betrieben werden.

„Wir hätten das Institut mit einem Anbau erweitern können, aber auch der Seminarraum reicht nicht mehr aus, und es fehlen Büros für rund 40 Mitarbeiter“, so Traulsen. Geplant werde seit Jahren, jetzt warte man noch auf die Baugenehmigung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern. Zum 31. Juli soll der Interimsbau fertig sein. Danach erfolgt der Umzug für fünf Jahre auf die andere Straßenseite mit der kompletten Bibliothek. Einige Büros werden hier Platz finden, außerdem ein Seminarraum für Vorträge und eine Kaffeeküche. Im barrierefreien Neubau sind später moderne Labore und einige Büros sowie der Seminarraum untergebracht. Die restlichen Büros ziehen in den Altbau um.

Traulsen ist zuversichtlich, dass die Genehmigung nicht mehr lange auf sich warten lässt. „Wir hoffen, dass es Ende des Jahres losgeht, vor Corona waren wir voll im Zeitplan.“ Veranschlagt seien rund 20 Millionen Euro für den Neubau. Der Interimsbau koste weniger, als wenn man Container auf fünf Jahre gemietet hätte. Begleitet wird das gesamte Projekt von Dennis Dieckmann. Der MPI-Haustechniker stellt die Berücksichtigung wissenschaftlicher Belange während der Bauphase sicher und ist Bindeglied zwischen dem MPI und der in München ansässigen Bauabteilung des Instituts.