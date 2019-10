Vor 25 Jahren

Avatar_shz von Redaktion Eutin

02. Oktober 2019, 19:45 Uhr

Vor einem in ihrer bisherigen Geschichte einzigartigen Wandel steht die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in den Kreisen Ostholstein und Segeberg.

Eine neue Verbandsstruktur soll bundesweit die JUH in die Lage versetzen, effektiver, kostengünstiger und schlagkräftiger arbeiten zu können. Die bisher eigenständigen Kreisverbände Ostholstein und Segeberg haben sich als erste Kreisverbände im Landesverband Schleswig-Holstein zu einem Regionalverband Ostholstein/Segeberg zusammengeschlossen.

OHA, 5. Oktober 1994



Die Zahlen der Urlaubsgäste und Übernachtungen in Plön von Januar bis August 1994 sind nicht erfreulich: 1m Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres

sank die Zahl der Übernachtungen auf 236.201, das bedeutet einen Rückgang um 5,4 Prozent, und die Zahl der Gäste ging auf 35.000 zurück (-7,3 Prozent). Wie Bürgermeister Uwe Jes Hansen mitteilte, traf der Rückgang der Übernachtungen am stärksten die gewerblichen Betriebe. Andere Orte in der Region wie Malente seien zwar noch schlimmer von Gästeschwund betroffen, doch müsse Plön für das kommende Jahr durch verstärkte Werbung und zusätzliche Angebote versuchen, den Rückgang aufzuhalten und eine neue positive Entwicklung einleiten.

OHA, 5. Oktober 1994