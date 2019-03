Vor 25 Jahren

von Achim Krauskopf

18. März 2019, 19:18 Uhr

Generationswechsel im Griebeler Sportverein: 20 Jahre nach der Gründung des Vereines gibt Martin Butenhoff das Amt des Vorsitzenden ab, das er von Beginn an bekleidet hatte. Sein Nachfolger heißt Jürgen Fischer. Nach 20 Jahren hört auch Günther Jesseit als Kassenwart auf, er wird wie Butenhoff zum Ehrenmitglied ernannt. In seinem letzten Jahresbericht als Vorsitzender nahm Butenhoff kritisch Stellung zum Verhältnis zwischen Verein und Gemeinde: „Wir sind eigentlich nie so ganz warm geworen“, sagte er, im Vergleich zu anderen Sportverein im Kreis sei der GSV oft zu kurz gekommen und habe vieles in Eigenregie unternommen, wofür eigentlich die Gemeinde zuständig gewesen wäre.

OHA, 21. März 1994



Die Ortsgruppe Malente der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) gewinnt mehr Eigentänsdigkeit: 1949 wurde sie als Untergliederung des Landesverbandes gegründet. Nun wurde offiziell ein DLRG Malente als eigenständiger Verein gegründet. Der Leiter der Gliederung wird auch der neue 1. Vorsitzende: Norbert Kügler. Mit über 400 Mitgliedern habe die DLRG Malente im Landesvergleich einen hohen Bestand, stellte er stolz fest.

