Vor 25 Jahren

von Achim Krauskopf

18. März 2019, 18:50 Uhr

Die Kommunalwahl bringt in den Vertretungen der Region diverse Mehrheitsveränderungen, wobei freie Wählergemeinschaften erstmals nennenswerte Ergebnisse erzielen. Die FDP muss hingegen leiden. In Eutin verliert die CDU die Mehrheit an die SPD, die FDP scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde, die Grünen verdoppeln die Zahl ihrer Mandate auf vier. Bereits am Wahlabend ist klar, dass Gudrun Kruse (CDU) nicht mehr Bürgervorsteherin sein wird, als ihr Nachfolger gilt Hans Schirrmacher (SPD). In Malente bleibt die CDU stärkste Fraktion, sie legte wie SPD und Grüne zu, die FDP hat nur noch einen Sitz. Die Unabhängigen Bürger Malente (UMB) bekommen drei Vertreter, bislang hatten sie einen. In Kasseedorf gewinnt die neue Wählergemeinschaft unabhängiger Bürger (WUB) auf Anhieb vier Sitze in der Vertretung, die von Lother Moos angeführt wurde. Er war 15 Jahre Bürgermeister und hatte nach einem Zerwürfnis mit der CDU die WUB-Gründung angeschoben. Im Plöner Kreistag bleibt die SPD stärkste Fraktion, die erstmals angetretenen Freien Wähler bekommen auf Anhieb sieben Prozent und drei Sitze. In der Stadt Plön traten erstmals die Grünen an und stellen zwei Vertreter in der Ratsversammlung, die Stimmen nahmen sie quasi der SPD ab, die nur noch neun Sitze hat, während die CDU mit elf stärkste Fraktion wird. OHA, 21. März 1994