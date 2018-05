Von Lebenskunst bis Lichtergarten

Die Ehrenamtler sowie die Stiftung Schloss Eutin laden in diesem Jahr zu zahlreichen Veranstaltungen in den Küchengarten

von Constanze Emde

02. Mai 2018, 11:40 Uhr

Es grünt und blüht wieder im Küchengarten, passend zum Saisonbeginn stellte Schloss-Chefin Brigitta Herrmann mit Ehrenamtlern das Programm für das Kleinod vor. „Hier hat sich ein wirklich lebendiger Ort entwickelt, bei dem Ehrenamtler das A und O sind. Ohne die vielen Helfer würden wir das gar nicht hinbekommen und der Küchengarten wäre nur halb so attraktiv“, sagte Herrmann.

Vier Parzellen werden vom Programm „Erlebnis Küchengarten“ von den Sparkassenstiftungen bespielt. In den anderen fünf Parzellen sind der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, der Heil- und Giftkräuter-Garten, der Hildegard-von-Bingen-Garten sowie die Kleingärtner unterwegs, die nach der Landesgartenschau ihre Parzelle zum Naschgarten umgebaut haben, in dem im vergangenen Jahr das Flüchtlingsprojekt startete. „Die Menschen haben so viel Lust, auszuprobieren, was aus ihrer Heimat bei uns wächst und was noch angebaut werden kann, dass sie gerade dabei sind, ihre eigene, die fünfte Parzelle umzugraben und zu gestalten“, erklärte Stephanie Bolz, die die Küchengarten-Projektleitung inne hat. „Die Pflanzen dafür werden gerade im Gewächshaus gezogen“, sagte Ehrenamtler Klaus Möller, der die aktiven Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak unterstützt. Neben Malve sollen Melonen, Peperoni und Paprika angebaut werden. Wer mehr über die ehrenamtliche Arbeit aller insgesamt gut 75 Engagierten und den Küchengarten erfahren möchte, hat dazu jeden ersten Freitag im Monat die Gelegenheit: Zwischen 15 und 17 Uhr ist dann Hochbetrieb in den Parzellen – und Zeit für Gespräche.

Zum Tag des Zauns lädt der Freundeskreis der Stiftung Schloss Eutin am Sonntag, 13. Mai, von 12 bis 17 Uhr zu Workshops rund um das Thema sowie einem arabischen Büfett ein. „Wir haben den Zaun 2007 nach historischen Vorbild angelegt, denn er wurde früher wie heute zur Trennung von Nutzgarten und Wirtschaftsbereich angelegt“, erklärte Lutz Werner vom Freundeskreis. 18 verschiedene Gehölze sind verbaut worden, und nun wird über die Jahre betrachtet, welches Gehölz sich eignet, welches nicht verwächst. Außerdem will der Freundeskreis weitere natürliche Zaunformen vorstellen.

Zum Pfingstwochenende laden die Veranstalter des Kneipp-Festivals aus Malente in den Küchengarten zum Festival für Gesundheit und Lebenskunst. „Bei uns werden Natur und Gesundheit im Vordergrund stehen“, berichtet Christian Leichtfuß, einer der Veranstalter. Neben rund 30 Ständen seien Vorträge in der Orangerie und dem Neuholländerhaus geplant. Der Eintritt ist frei.

Literarisch wird es am 23. Juli um 19 Uhr, wenn der israelische Autor Meir Shalev im Rahmen des Literatursommers im Küchengarten aus „Mein Wildgarten“ liest. Martin Schmidt veranstaltet vom 27. bis 29. Juli zum zweiten Mal die Lebensart-Messe. In diesem Jahr habe sich die Ausstellerzahl im Vergleich zum Vorjahr auf 90 bis 100 verdoppelt, die gute Besucherzahl von fast 6000 trotz des schlechten Wetters habe sich herumgesprochen. „Es geht um Lifestyle, Gartenmode und Kulinarisches, das wir auf dem Gelände des Bauhofes und auch im Küchengarten anbieten werden“, sagte Thilo Gollan von der Kulturwerft. An drei Tagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Erwachsene zahlen 4 Euro, ermäßigt 3Euro, für Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

Musikalisch wird es bei der gemeinsamen Veranstaltung der Eutiner Weber-Tage und Landesbibliothek, die in der Orangerie am 26. August ab 18 Uhr zur Musik am Eutiner Hofe laden.

Der Küchengarten selbst lädt mit allen Aktiven zum kleinen Küchengartenfest am 2. September. Vorträge, Führungen, Essen und Trinken aus dem Garten – zubereitet von Dehoga-Chef Harry Heinsen – sollen zwischen 12 und 17 Uhr im Vordergrund stehen. Leuchtender Saisonabschluss soll der Lichtergarten am 14. und 15. September jeweils von 19.30 bis 23 Uhr sein, der von der Eutin GmbH veranstaltet wird.



Kindergartengruppen können sich für das kostenlose „Erlebnis Küchengarten“ unter der Telefonnummer 0176/99988832 oder per E-Mail an stefanie.hoenig@spkstholstein.de anmelden.