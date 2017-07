Von Kita bis Nachtrag im Gemeinderat

Die Suche nach neuen Trägern für soziale Aufgaben beschäftigt die Gemeindevertretung am Donnerstag, 20. Juli, in ihrer Sitzung im Kursaal, die um 18 Uhr beginnt. Zum einen wird ein neuer Träger für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen gesucht.

Während hier alles auf den Kinderschutzbund Ostholstein hinausläuft, liegt der Fall für den Malenter Waldkindergarten wesentlich komplizierter. Der lange von der Gemeinde favorisierte Verein Pädiko aus Kiel hat, wie berichtet, aufgrund des Widerstands des bisherigen Trägervereins seinen Rückzug erklärt.

Weitere Themen: Der TSV Benz-Nüchel will die Öffnungszeiten seiner Kita „Alte Schule Benz“ erweitern; die Grundschule Malente soll in eine Offene Ganztagsschule umgewandelt werden. Ferner sollen Leitlinien zur Integration von Flüchtlingen beschlossen, Ortswehrführer und Gemeindewehrführer ernannt werden. Und es soll ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Die Beratungen der Tagesordnung erfolgen öffentlich.

von Achim Krauskopf

erstellt am 17.Jul.2017 | 12:56 Uhr