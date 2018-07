Von Flohmarkt bis Feuerwerk

Freiwillige Feuerwehr Niendorf lädt ab morgen wieder ein zum Promenadenfest auf dem „Niendorfer Balkon“

von Alexander Steenbeck

11. Juli 2018, 12:26 Uhr

Das jährliche Promenadenfest der Freiwilligen Feuerwehr Niendorf findet morgen (Freitag, 13. Juli) und am Samstag (14. Juli) wieder an der neuen Niendorfer Seebrücke statt. Das Programm startet morgen um 17 Uhr mit Musik vom Plattenteller und von 20 bis 23 Uhr heizt DJ Matt Fisler bei der „Partytime auf dem Niendorfer Balkon“ die Stimmung an.

Am Samstag startet der zweite Tag mit einem privaten Flohmarkt entlang der Strandpromenade (vom Haus des Kurgastes bis zum Festplatz) und mit Musik von DJ Matt Fisler, der als Moderator auch durch das gesamte Programm führen wird.

Am Nachmittag bietet die Feuerwehr um 13.30 Uhr und um 15 Uhr für die jüngsten Besucher eine Show mit der Handpuppenbühne der Freiwilligen Feuerwehr Fassensdorf auf der Bühne an. Eine neue Hüpfburg steht auch für die Kleinen bereit. Ebenso können die Einsatzfahrzeuge – inklusive Oldtimer TLF 16/24, Baujahr 1964, dass Rettungsboot RTB „Heinrich“ und die neue DLA/K 23-12 XS der Kameraden aus Timmendorfer Strand – besichtigt werden.

Eine Modenschau wird am Samstag um 14.15 Uhr und um 17.30 Uhr vom Modehaus Jaacks aus Niendorf angeboten. Das Abendprogramm startet um 18 Uhr mit Nicole Mühle (Foto) auf der Showbühne, bevor die Live-Band „Metro-Lounge“ ab 19 Uhr mit Party- und Top-Hits für Stimmung sorgen will.

Zum Abschluss des zweitägigen Promenadenfestes erhellt ein Höhenfeuerwerk, das gegen 22.45 Uhr von der Seebrücke abgefeuert wird, den Niendorfer Nachthimmel. Einen musikalischen Nachschlag gibt es dann bis etwa 23.45 Uhr, Zugaben nicht mitgerechnet. Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen ebenfalls gesorgt: Die von den Feuerwehrkameraden selbst gekochte Erbsensuppe aus der Original-Feldküche ist wieder dabei. Außerdem gibt es Grillwurst, Bier vom Fass, Cocktails, Sekt, Fruchtbowle, Kaffee und Kuchen, Prager Schinken, Hamburger, Chili Con Carne und noch weitere Leckereien. Und der Evangelische Kindergarten Niendorf bietet frische Waffeln an.