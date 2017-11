Von Ausgrenzung und Versöhnung

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Orly Röhlk

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:32 Uhr

Um Ausgrenzung und Versöhnung geht es in einer Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag (19. November) ab 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums Schloss Plön. Wie in den Vorjahren haben Plöner Schüler und Institutionen die Inhalte gemeinsam vorbereitet. Mit Bürgervorsteher Dirk Krüger stellten die Organisatoren im Rathaus ihren jeweiligen Part vor.

Dabei sind Ralf Ragwitz, Bildungsreferent des Landesverbandes Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Militärseelsorger Michael Veldboer und Hermann Kopf vom Katholischen Militärpfarramt, Dirk Mielke für die Stadt Plön, Fregattenkapitän Stefan Klatt von der Marineunteroffizierschule (MUS), Pastor Lutz Thiele (evangelische Kirchengemeinde), Peter Schmidt und Shenoll Tokaj vom Symphonischen Orchester Plön, die Förde-Sparkasse und Kreispräsident Peter Sönnichsen. „Das Thema ist leider immer noch aktuell. Ausgrenzung und Verfolgung sind sehr präsent“, leitete Krüger ein.

14 Schüler eines Wahlpflichtkurses an der Gemeinschaftsschule unter Leitung von Lehrer Dirk Meußer setzten sich inhaltlich damit auseinander. In der Aula werden vier von ihnen die Ergebnisse vorstellen. Sie berichten über Schicksale deutscher Soldaten jüdischen Glaubens im Ersten Weltkrieg. „Sie waren Kriegsfreiwillige und hatten die Hoffnung, dadurch bürgerliche Gleichberechtigung zu erhalten. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht“, erzählte Meußer. Die Schüler hätten sehr motiviert gearbeitet und eine große Bereitschaft gezeigt, an diesem Sonntag auf der Bühne zu stehen. Klatt ist Lehrgruppenkommandeur A in der MUS und berichtet über eine gelungene Versöhnung am Beispiel des American Jewish Commitees und der Bundeswehr. „Neben der Erinnerung an die Kriegstoten am Volkstrauertag gehen wir in Plön einen Schritt weiter und den Weg zur Versöhnung gemeinsam“, so Klatt. Er war 1994 als 23-Jähriger selbst in den USA und zeigte sich tief beeindruckt von der Arbeit des Commitees, das sich weltweit gegen Antisemitismus engagiert.

In Form einer Dialogpredigt befassen sich Veldboer und Kopf mit Ausgrenzung, Wegen aus der Ausgrenzung und Schritten zur Versöhnung. Ausgrenzung erzeuge immer Gewalt und seelische Verletzungen. Ragwitz bringt eine neue in Zusammenarbeit mit dem Nürnberger Zentrum für Menschenrechte erarbeitete Ausstellung mit nach Plön als erster Station. Thema ist „Krieg und Menschenrechte“.

Für Musik sorgt eine Streichergruppe mit Werken von Vivaldi, Sibelius und der Ode an die Freude von Beethoven, bei der das Publikum mitsingen möge. Die Leitung hat Shenoll Tokaj, Violinsolist und seit einem Jahr künstlerischer Kopf des Symphonischen Orchesters Plön. Pastor Lutz Thiele und Konfirmanden gestalten gegen 12 Uhr eine Fürbitte vor der Kranzniederlegung am Ehrenmal Bieberhöhe mit THW und Feuerwehr. Danach ist ein Gedankenaustausch in der Cafeteria des Gymnasiums möglich. Kostenlose Erbsensuppe und Getränke steuert die Kochschule der MUS bei.