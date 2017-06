Vom Playmobil-Virus infiziert

vergrößern 1 von 5 Foto: Emde (5) 1 von 5









Zauberdrachen, die um den Rapunzelturm fliegen; Dinosaurier, die im Freizeitpark leben; Ritterschlachten, Geisterpiraten – und die bunte Welt des Zirkus: Oliver Schaffer, der weltweit größte Playmobil-Schausammler zeigt ab Sonntag ein großes Stück deutsche Spielgeschichte im Ostholstein-Museum. „Das ist ein absolutes Highlight in diesem Jahr“, freut sich Museumsdirektorin Dr. Julia Hümme. Wo sonst eher geschichtsträchtige Kunst gezeigt wird, erwartet Besucher eine Vielzahl von faszinierenden Playmobil-Welten – und damit ein großes Stück deutsche Spielgeschichte.

Die Augen des 38-Jährigen leuchten, wenn er von seiner Playmobil-Leidenschaft erzählt. Damals wie heute sei Zirkus eines seiner Lieblingsthemen. Mit seinem Vater war er in allen großen „Häusern“, die in Kiel, seinem Geburtsort, Station machten, sammelte sogar die Autogramme der Artisten.„Zu meinem dritten Geburtstag bekam ich als erstes einen Raubtierwagen geschenkt und sammelte von da an zu jeder Möglichkeit: Geburtstag, Ostern, Weihnachten“, erzählt Schaffer. Er schrieb eigene Zirkusprogramme für „Zirkus Oliver“, arrangierte die einzelnen Nummern sogar mit selbstaufgenommener Zirkusmusik – und führte diese seinen Eltern vor. Jede Nummer wurde akribisch beschriftet und in einem Schuhkarton aufbewahrt. „Ich war nie der Spieler, der einen Elefant in die Hand nahm und mit ‚Törö‘ durch die Manege laufen ließ. Ich hatte immer mehr Spaß am Arrangieren“, sagt Schaffer. Irgendwann, so im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, pausierte seine Leidenschaft. „Ich packte alles in 15 Umzugskartons auf den Boden meiner Eltern und wollte damit erstmal nichts mehr zu tun haben.“ Schaffer machet Abi, ging auf die Stage School in Hamburg, sang in Musicals und ist nun im Casting für Aida Cruises auf der Suche nach männlichen Sängern unterwegs.

Zum 30-jährigen Jubiläum von Playmobil 2004 bekam Schaffer einen Anruf der Playmobil-Pressesprecherin – er sang damals gerade beim Musical „Mamma Mia“: „Ob ich nicht Lust hätte, bei einer Ausstellung im historischen Museum zu Speyer mitzumachen, denn sie schätzten anhand der Bilder, dass ich im Besitz der größten Zirkussammlung in Deutschland bin“, erinnert sich Schaffer an ihre Worte. Als Kind hatte er Bilder und einen Brief an das Unternehmen geschickt, den sie immer noch in ihrer Datenbank hatte. Schaffer legte auf, rief seine Eltern an „und die hatten die Kartons zum Glück nicht weggeschmissen oder verkauft“. Er fuhr nach Speyer – „es war wie eine Reise zurück in meine Kindheit und ich wurde zum zweiten Mal vom Playmobil-Virus infiziert“, sagt Schaffer. Das erste Geld, das er als Erwachsener für Playmobil ausgegeben hatte, war für Dixi-Klos: „Meine Zirkusbesucher konnten nach Jahren endlich auf die Toilette“, sagt er lachend. Es blieb nicht bei einer Ausstellung – die im Ostholstein-Museum ist seine 27., berichtet Hümme. Sogar im Westflügel des Louvre stand „Zirkus Oliver“ mit dem vom Vater gebauten Zirkusdach und der Manege-Späne von einst. „Ich liebe es zu arrangieren und auf Details zu achten, damals wie heute“, sagt Oliver Schaffer.

Seine Leidenschaft kennen auch seine Kollegen, denn auf den Touren durch die Welt durchstöbert er die Städte nach speziellen Playmobil-Figuren oder Sets, die es beispielsweise nur in Spanien, Amerika oder England zu kaufen gibt. Aus 15 Umzugskartons sind heute 500 geworden – für sich und seine Sammlung hat er sich eine Etage im Harburger Binnenhafen gemietet. Aus 70 bis 80 Kartons gestaltet er derzeit die Ausstellung: „Ich begreife die Fläche wie meine Leinwand, die Playmobilfiguren sind meine Farben.“ Etwa 5000, ein Viertel seines Besitzes, werden zu sehen sein: Es wird nicht nur ein Querschnitt durch die vergangenen 43 Jahre Playmobil, sondern auch nicht zu kaufende Exemplare werden zu sehen sein. „Es ist eine Ausstellung für Familien, Kinder und Experten, da entdeckt jeder etwas für sich und immer wieder etwas Neues“, sagt Schaffer.

von Constanze Emde

erstellt am 22.Jun.2017 | 00:56 Uhr