Vom Barock in die Zukunft

Die zweite Auflage des Festivals Classical Beat will wieder klassische Musik mit anderen Genres und moderner Clubkultur verbinden

von Achim Krauskopf

07. April 2018, 16:30 Uhr

Es geht nicht darum, Musik der alten Meister nachzuspielen und mit modernen Elementen zu mischen, sondern aus alten und neuen Tönen auch etwas Neues zu schaffen. So hat der südamerikanische Pianist Luciano Supervielle zusammengefasst, was beim zweiten Festival „Classical Beat“ mit insgesamt neun Konzerten in der Hansebelt-Region im Mai erreicht werden soll. Akustische Kostproben bekamen rund 150 Gäste einer Voreröffnung am Freitag in der Trinkkurhalle in Timmendorfer Strand.

Klassische Musik mit anderen Genres und moderner Clubkultur verbinden, daraus Konzerte und Tanzveranstaltungen machen, die verschiedene Generationen ansprechen: Damit war das erste Festival Classical Beat im vergangenen Jahr organisiert worden. Die Stiftung Neue Musikimpulse Schleswig-Holstein steckt dahinter, sie ist eine Initiative von Hans-Wilhelm Hagen. Der Eutiner Bankdirektor hatte vor zwei Jahren nach seinem Eintritt in den Ruhestand seine Energie in dieses Musikprojekt gesteckt, mit dem im norddeutschen Raum und benachbarten Ländern neue Wege beschritten werden.

Neue Wege werden auch beim zweiten Festival gegangen, was nicht zuletzt mit einem zweiten künstlerischen Leiter zusammen hängt: Der Schweizer Etienne Abelin war vergangenes Jahr für das Konzept verantwortlich, als zusätzlicher Leiter hat der Lübecker Professor Bernd Ruf der Konzertreihe einige neue Impulse gegeben.

Vergangenes Jahr gab es vielfach Konzerte, in denen traditionelle und moderne Musik nacheinander gespielt wurden. Dieses Jahr soll moderne Musik entwickelt und gespielt werden, die Bezug auf einen Klassiker nimmt und damit einen Bogen in den Barock spannt: Händels Feuerwerksmusik. Neben den Zitaten des Alten wird, so formulierte es Bernd Ruf, die Frage gestellt: Wie geht es weiter?

Sieben Musiker demonstrierten Freitag, was damit gemeint sein kann, und es gab nicht wenig Zuhörer, deren Hörgewohnheiten damit herausgefordert wurden, besonders in musikalischen Sequenzen, die allein aus Improvisation entstanden oder auch nach technischen „Regelwerken“ komponiert wurden. Ein furioses Beispiel: Franz Danksagmüller aus Lübeck, der sich Tonkünstler nennt, hatte die Idee, alle Aktienkurse im Lauf der Jahrzehnte seit der Erfindung des Dow-Jones-Indexes in elektronisch erzeugte Töne zu verwandeln. Bernd Ruf ergänzte sie mit improvisierten Klängen, ein Sprecher führte den Zuhörer durch die historischen Epochen, zu denen zwei Weltkriege und zwei Weltwirtschaftskrisen gehörten.

Den größten Zuspruch des Publikums erfuhr der Musiker mit der weitesten Anreise: Luciano Supervielle aus Montevideo in Uruguay kombiniert ein virtuoses Pianospiel mit schmeichelnden Melodien mit digital erzeugten Klängen und Rhythmen, eine symbiotische Form von sehr unterschiedlichen Geräuschquellen, die auch auf Harmonie gepolte Hörgewohnheiten am wenigstens herausforderte.

Wie im vergangenen Jahr ruht Classical Beat auf drei Säulen. Die erste sind die Konzerte (siehe Info-Kasten). Die zweite ist ein internationales Festival-Orchester, das aus Musikschülern und -studenten besteht und gemeinsam mit professionellen Musikern an den Konzerten mitwirkt. Diese stehen alle unter dem Motto „Feuer“, also Händels Feuerwerksmusik als Ausgangsmaterial für zukunftsweisende Gegenwartsmusik.

Und die dritte Säule ist ein Projekt mit Schülern diversen Schulen in Ostholstein und Hamburg, die mit ihren Smartphones Geräusche aufnehmen, die zu einer Symphonie kombiniert werden sollen.





Infos über Konzerte, beteiligte Musiker und Möglichkeiten zum Kartenkauf: www.classicalbeat.de