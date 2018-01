Vollmond zu Jahresbeginn

vergrößern 1 von 1 Foto: Jürgen Busse 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 02.Jan.2018 | 18:02 Uhr

Das Jahr hat fast mit Vollmond begonnen: In der Nacht zu gestern leuchtete laut Mondkalender offiziell um 3.24 Uhr der Himmelskörper am hellsten. 15 Tage wird er wieder „abnehmen“, bevor am 17. Januar Neumond herrscht und der Trabant vollends im Schatten der Erde liegt.

13 Vollmonde wird es dieses Jahr geben, weil die Mondzyklen kürzer sind als die Monate. Sowohl im Januar als auch im März gibt es zwei Mal Vollmond, im Februar dieses Jahr gar keinen. Das Foto entstand Montagabend in Sielbeck, kurz bevor der Mond hinter Wolken verschwand.