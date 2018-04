Volkshochschule bietet Kursus „Pferde führen“

von Achim Krauskopf

24. April 2018, 16:40 Uhr

Bei einem Führungstraining mit Pferden, ein Seminar der Volkshochschule (VHS) Eutin, am Freitag und Sonnabend, 4. und 5. Mai, sind noch Plätze frei. Am Freitag können die Teilnehmer von 18.30 bis 21 Uhr auf dem Reiterhof Mestars im Umgang mit Pferden ihre Präsenz und Resonanz verbessern. Am Sonnabend stehen von 9 bis 16 Uhr vor allem mentale Klarheit und gezeigte Konsequenz im Vordergrund. Eigene Führungsfehler sollen aufgespürt werden. Zur Problembewältigung sollen gemeinsam neue Denk- und Verhaltensmuster entwickelt werden, die auch auf den Arbeitsalltag übertragen werden können. Reitkenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit Pferden sind nicht notwendig. Die Tiere werden in dem Seminar ausschließlich geführt werden. Anmeldungen sind unter

Telefon 04521/849880 möglich.